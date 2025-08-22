Ko odgovara za ovakve vrste zločina?

Danas je u Glavnom gradu, preciznije na Draču, zabilježena jedna vrlo uznemirujuća situacija.

U automobilu marke golf 3 podgoričkih tablica, stariji čovjek je držao zavezanu kozu na zadnjem sjedištu koja je bila u ležećem položaju. Tik uz kozu, u plastičnoj kutiji pokrivenoj mrežicom bilo je takođe i crno štene koje je bespomoćno cviljelo sve vrijeme.

Nakon nekih 30-40 minuta, iz obližnje gostione, izašao je pomenuti čovjek i uprkos našem dozivanju i obraćanju i upozorenju da je prijavljen policiji, ignorisao sve, ušao u svoje vozilo i otišao.

Pozvali smo policiju koja nam se javila tek iz drugog puta i uputila nas na komunalnu policiju, koja nas je uputila na komunalnu inspekciju, koja nam se nije javila.

Da li ovakvi mučitelji životinja i monstrumi odgovaraju za ovakve stvari, ko je nadležan za ovo i zašto se nadleženi organi ne javljaju na telefone i reaguju?