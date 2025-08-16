Osnovna novina PUP-a Podgorice je novo naselje Velje brdo na kojem država planira da izgradi čak 20.000 stambenih jedinica.

Najvažniji planski dokument, što se tiče Podgorice, nakon Prostornog plana Crne Gore čeka se od kraja prošle godine, a nedavno su objavljene primjedbe i odgovori obrađivača na ovaj dokument. Bilo ih je preko 500, a stav za reviziju je dao pozitivno mišljenje. Jedino je prostorni planer Dragoljub Marković ostao pri ranije datom negativnom mišljenju. On je istakao da je u sedam godina sedam puta mijenjana Odluka o izmjenama i dopunama PUP-a.

PUP je uobličio ovo naselje počev od vodosnabdijevanja koje će ići sa Mareze, neće se graditi poseban kolektor već će se priključiti na kolektorsku mrežu ulica Boška Buhe i Gavra Vukovića. Prihvaćen je i precizan zatjev Vladinog Koordinacionog tijela za realizaciju projekta Velje brdo za planiranjem 20.000 stambenih jedinica na ukupnom prostoru obuhvata projekta. Ovaj dokument je izazvao ogromnu pažnju javnosti, a očekivanja su od krajnje pozitivnih do krajnje negativnih.

Ono što brojne građane zanima jeste i da prema PUP-u kolektor ostaje u Botunu.

Prva reakcija na ovu vijest da je Vlada usvojila PUP stigla je iz GP URA koji su rekli da "Dok gori Crna Gora Vlada mučki usvaja PUP kojim se uništava Glavni grad".

"Najgora Vlada Crne Gore u njenoj istoriji je danas, kukavički i mučki, nezakonito, nelegitimno i dok nam gori pola države, na elektronskoj sjednici usvojila katastrofalni PUP Podgorice, kojim se trajno i bespovratno uništava i betonira prostor Glavnog grada. Dok su ministri najgore Vlade na odmoru, sa crnogorskih plaža ne stižu da se uključe u saniranje vanrednog stanja i požara, ali itekako stižu da elektronskim putem glasaju za korupciju i namjeste privilegovanim tajkunima na stotine miliona eura", kažu iz URA.

URA podsjeća da je PUP Podgorice izazvao lavinu negativnih komentara stručne i laičke javnosti, da nije urađen na zakonit način i da javna rasprava nikada nije održana.

"Pored toga, nije ispoštovan ni eksplican i nesvosmislen član Zakona, po kome se radio i usvajao ovaj planski dokument, a koji nalaže da usvajanju mora prethoditi pozitivno mišljenje svih članova Savjeta za reviziju planskog dokumenta, šta u ovom slučaju nije ispoštovano jer prostorni planer i član Savjeta Dragoljub Marković nije dao svoju saglasnost, već je javno problematizovao usvajanje ovako nakaradnog dokumenta", navode iz URA.

URA ukazuje i na činjenicu da odgovori sa "nikada održane, nezakonito zakazane i nikada završene javne rasprave" takođe nisu dati u rokovima koje zakon propisuje, kao i da PUP Podgorice nije dobio sve neophodne saglasnosti.

"Posebno je interesantno ćutanje Glavnog grada i gradonačelnika Saše Mujovića, koji se pravi lud na najvažniji planski dokument koji trajno uništava grad na čijem je čelu, dok je i sam - po partijskoj poslušnosti, zastupao megalomanske ideje izgradnje novog Nikšića na Veljem brdu, bez ijedne analize i zakonskog uporišta. Svi koji su učestvovali u ovakvom činu, od Mujovića, do Radunovića, Spajića i drugih - ponijeli su žig uništitelja i devastatora Glavnog grada, pa se mogu pridružiti plejadi najdestruktivnijih političara iz ere DPS-a", navode iz URA.