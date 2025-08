Promijenjen režim rada.

Izvor: Mondo/Elma Nurković

U cilju racionalizacije poslovanja i zbog smanjene potrebe za poštanskim uslugama tokom avgusta, Pošta Crne Gore obavijestila je građane da će u periodu od 1. do 31. avgusta godine doći do privremenih izmjena u radu pojedinih poštanskih jedinica Regionalnog centra Podgorica.

“Privremeno izmijenjeno radno vrijeme odnosi se za dane od ponedeljaka do subote, kada će pošte raditi u periodu od 8 do 14:40 časova na sljedećim lokacijama: Pošta 81106 – ul. 27. mart br. 34 (Zabjelo), Pošta 81108 – ul. Bratstva i jedinstva bb, Pošta 81113 – ul. Nikole Tesle A8 (Zagorič), Pošta 81118 – ul. Vasa Raičkovića br. 24, Pošta 81119 – ul. Jovana Popovića Lipovca br. 13 (Blok 9) i Pošta 81121 – ul. Skopska bb (Aroma Masline)”, navodi se u saopštenju.

Pošta u The Capital Plazi, ul. Sheikh Zayed br. 19/10 u danima od ponedjeljka do subote radiće u vremesnkom intervalu od 8 do 14;30 časova.

Iz Pošte Crne Gore su naveli da su privremeno zatvorene poštanske jedinice: Pošta 81101 – ul. Vuka Karadžića br. 16 (Uprava lokalnih javnih prihoda), Pošta 81115 – Trg nezavisnosti b (Glavni grad), Pošta 81116 – ul. Zmaj Jovina bb (Aroma Stari Aerodrom), Pošta 81122 – ul. 13. jula br. 4 (Osnovni sud) i Pošta 81126 – ul. Branka Ćopića br. 6 (Dom zdravlja Zlatica).