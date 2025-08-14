Gori na lokacijama Pištete i Presjeka - Duga

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Komandir Službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić kazao je "Vijestima" da su u toj opštini i dalje aktivni požari.

Tadić je rekao da gori na lokacijama Pištete i Presjeka - Duga, prenose Vijesti.