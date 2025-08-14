Gori na lokacijama Pištete i Presjeka - Duga
Komandir Službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić kazao je "Vijestima" da su u toj opštini i dalje aktivni požari.
Tadić je rekao da gori na lokacijama Pištete i Presjeka - Duga, prenose Vijesti.
Hvala što ste nam poslali vijest.
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.
Gori na lokacijama Pištete i Presjeka - Duga
Komandir Službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić kazao je "Vijestima" da su u toj opštini i dalje aktivni požari.
Tadić je rekao da gori na lokacijama Pištete i Presjeka - Duga, prenose Vijesti.
Društvo
| Prije 16 h
Društvo
| 12.08.2025.
Crna hronika
| 20.07.2025.
Crna hronika
| 17.07.2025.
Komentar je uspješno poslat.
Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.
Slanje komentara nije uspjelo.
Nevalidna CAPTCHA
Zvijezde i tračevi
| Prije 20 min
Crna hronika
| Prije 39 min
Košarka
| Prije 45 min
Fudbal
| Prije 54 min
Društvo
| Prije 1 h
Prije 39 min