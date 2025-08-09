Vukosav Minić iz sela kod Mojkovca preživio je napad medvjeda dok je čuvao stoku sa komšijom. Kako je ispričao za portal RTCG, sve se dogodilo iznenada.

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

„Bio je to susret oči u oči sa smrćuć. Čuvao sam stoku kada je medvjed došao niotkuda. Bio je sa mnom komšija Drašković. Strah me je paralisao, nikad ovako nešto nijesam vidio. To je džinovska zvijer. Krenuo je prema nama, nekako smo se spasili, ali mi je odnio jedno jagnje”, priča Minić, kako prenosi RTCG.

Odmah nakon incidenta, Minić je pozvao policiju i Lovačko društvo iz Mojkovca, a potom i Tatjanu Simić, sekretarku Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj opštine.

„Rekla mi je da će nadoknaditi štetu za jagnje, ali strah koji sam preživio niko ne može da plati. Ovdje sam sa suprugom, oko nas ima još stočara i svi se bojimo – više ne za stoku nego za sopstvene živote. Medvjed je počeo od pčela, sad je udario na stoku, sljedeći smo mi“, navodi Minić.

On upozorava da bi se na sjeveru mogla ponoviti tragedija poput nedavne u Pivi.

„Ne mogu da čekam da mi medvjed presudi na kućnom pragu. Na sjeveru su po planinama uglavnom ostala nejaka i stara lica. Apelujem na nadležne da nas zaštite, jer nas je medvjed sve u kuće poćerao“, poručuje Minić, kako prenosi RTCG.