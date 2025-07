U izradi je nova Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Zeta koja će obuhvatiti formiranje Službe zaštite i spašavanja i Službe za unutrašnju reviziju, saopštio je Bojan Popović, sekretar za finansije.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Nakon usvajanja ove odluke, kako je saopštio Popović, Opština Zeta radiće rebalans budžeta za ovu godinu, piše Dan.

"Odluku o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Zeta donijeće predsjednik opštine. Izmjene zakonske regulative u prethodnom periodu, kao i odgovorno organizovanje rada organa i službi opštine uslovile su njeno donošenje, te će nova odluka predvidjeti dodatne nadležnosti za postojeće organe u skladu sa zakonskom regulativom, a sa druge strane nova odluka će obuhvatiti i formiranje novih organa, odnosno službi. U planu je formiranje dvije nove posebne službe, i to Službe zaštite i spašavanja i Službe za unutrašnju reviziju. Kako će donošenje ove odluke uticati na izmjene organizacione strukture, odnosno unutrašnje organizacije Opštine Zeta, uporedo sa njenim donošenjem, Sekretarijat za finansije i budžet će započeti i aktivnosti vezane za pripremu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Zeta za 2025. godinu", saopštio je Popović.

Popović navodi da će Opština raditi tehnički rebalans budžeta.

"Kako je kroz polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno realizovanim izdacima za period od 1. januara do 30. juna potvrđeno da je realizacija prihodne strane budžeta na očekivanom nivou u odnosu na plan, osim za pojedine pozicije sopstvenih prihoda za koje se očekuje intenzivnija naplata u drugoj polovini tekuće godine, izvjesno je da će ovaj rebalans biti samo tehničke prirode. To znači da će on podrazumijevati prioritetno realokaciju budžetskih sredstava na nove organizacione jedinice. Budžet za nove organizacione jedinice podrazumijevaće osnovni budžet potreban za početak rada ovih službi, dok će detaljan budžet za ove jedinice biti kreiran nakon što one budu imale starješine organa", kaže Popović, prenosi Dan.





Opština ima 97 službenika

Sekretar za finansije Bojan Popović kaže da je u organima i službama Opštine Zeta na 30. jun zaposleno 97 službenika.

"Službenici su zaposleni u okviru devet organizacionih jedinica - četiri sekretarijata, direkciji, dvije stručne službe, službi Skupštine i Službi komunalne policije i inspekcije", navodi Bojan Popović.

Sekretar za finansije podsjeća da je budžet Opštine Zeta za 2025. godinu projektovan na 12,5 miliona eura, a za prvih pola godine ostvareno je oko šest miliona, odnosno oko 48 odsto u odnosu na plan.

"Polugodišnji izvještaj je pripremljen u zakonskom roku i proslijeđen u skupštinsku proceduru, a takođe je i objavljen je na sadašnjem sajtu opštine", saopštio je Popović.