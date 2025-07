Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović naglasio je važnost donošenja ovakvih odluka i posebno se osvrnuo na značaj lokalnog programa.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Na sjednici Skupštine opštine Budva usvojen je Lokalni program socijalnog stanovanja za period 2025–2026. godine, kojim je lokalna samouprava načinila važan korak ka dugoročnom i sistemskom rješavanju jednog od ključnih egzistencijalnih pitanja – stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih građana, prenosi RTV Budva.

„To je važna tačka koja je podloga za jednog važnog cilja, a to je subvencionisanje podstanarskog života. Nakon toga nas očekuje donošenje i formalno odluke o subvencijama… Vrlo brzo očekujem da će se i ta odluka naći pred odbornicima, kako bismo na taj način mogli, kako je to i budžetom predviđeno, da subvencionišemo podstanarski život kao prvu fazu realizacije nečega što je bilo naše izborno obećanje, a to je rješavanje krova nad glavom kao jednog od najegzistencijalnijih pitanja za građane Budve“, izjavio je Jovanović.

U Programu se detaljno definišu ciljne grupe kojima će lokalna samouprava pružiti podršku u ostvarivanju prava na socijalno stanovanje: lica sa invaliditetom, samohrani roditelji, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju, penzioneri i mladi bračni parovi.

“Pravo na socijalno stanovanje ostvaruje se na osnovu više kriterijuma, među kojima su: postojeća stambena situacija, visina prihoda i imovinsko stanje, dužina prebivališta u Budvi, broj članova domaćinstva, zdravstveno stanje, invalidnost i godine starosti”, navodi se u odluci.

Program predviđa da će Opština Budva tokom trajanja ovog dokumenta prvenstveno rješavati stambeno pitanje putem dodjele subvencija za socijalno stanovanje, a za te potrebe budžetom za 2025. godinu opredijeljeno je 270.000 eura.

Kao konkretne mjere koje će biti sprovedene, planirano je donošenje posebne odluke o socijalnom stanovanju, raspisivanje javnih poziva za subvencionisanje troškova zakupnine za najugroženije kategorije, kao i javni poziv za subvencionisanje stambenih kredita za mlade bračne parove.

Program uključuje i važne infrastrukturne i administrativne aktivnosti, među kojima su popis imovine kojom raspolaže Opština, izrada planske dokumentacije za izgradnju socijalnih stanova, kao i revizija postojećih ugovora o zakupu stanova u vlasništvu Opštine Budva – navodi se u Odluci.

Dokument je usklađen sa Zakonom o socijalnom stanovanju, koji definiše pravo na ovu vrstu podrške za građane koji nemaju stan, žive u neuslovnim objektima i ne mogu obezbijediti adekvatan stambeni prostor, prenosi RTV Budva.

“Prioritet u ostvarivanju prava imaju posebno ranjive grupe, među kojima su samohrani roditelji, lica sa invaliditetom, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju, stariji građani, mladi bez roditeljskog staranja, pripadnici RE populacije, raseljena lica i žrtve porodičnog nasilja”,navodi se u Odluci.

U tekstu Odluke posebno se ističe da se ovim programom želi doprinijeti postizanju društvene solidarnosti i socijalne kohezije, poboljšanju kvaliteta života i smanjenju siromaštva, te omogućiti podrška onima koji ne mogu da riješe stambeno pitanje na tržištu.

Program će se sprovoditi u trajanju od jedne godine, a u njegovoj izradi učestvovali su predstavnici Sekretarijata za društvene djelatnosti, Sekretarijata za budžet i ekonomski razvoj, Kabineta predsjednika i nevladinog sektora.