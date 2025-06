Djelovi više crnogorskih gradova danas će biti bez struje zbog najavljenih radova na mreži, saopšteno je iz CEDIS.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Sadine,dio Tološa – Ul. Ceklinska,Lipe,dio Kakaricke gore – prema Vrelima,zgrade “Holandske sestre”, dvije zgrade iza njih i naselje oko njih u park šumi Zagorič,naselje iza škole “Pavle Rovinski”.

Zeta

-u terminu od 10 do 14 sati: Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega.

-u terminu od 09 do 15 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice i Kurilo (kratkotrajna isključenja),željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati:Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Novo Selo.

-u terminu od 11 do 13 sati: Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova i Burum.

-u terminu od 8:30 do 12 sati: dio Grlića, Bjeluši, dio Ćurioca, dio Lazina, Kopito Petrovića, Šimšić, ZIP Jastreb, dio Begovina, Tomaševići, GSI (građevinski materijal) u Ćuriocu, Gruda, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Markovina, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi i Bandići.ž

Cetinje

– u terminu od 09 do 17 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru, dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici, Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe (moguća kratkotrajna isključenja).

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Gvozdenice,Sjenokosi.

-u terminu od 09 do 15 sati: Ul. Peka Pavlovića, Ul. Nikca od Rovina, ul. Nika Miljanića, dio Grudske Mahale.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bezuje, Unač, Repetiror

Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

-u terminu od 08 do 14 sati:Potrošači na području Staroga Bara izvod prema Školi Srbija.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati:potrošači ulice 4 Jul u donjem Štoju.

Kotor

– u terminu od 07 do 10 sati: Perast-od Škole do izlaza prema Kotoru, Dražin Vrt, Guskić.

-u terminu od 07 do 09 sati: Glavatičići, Kovači, Zagora i Krimovica Platamuni i Trsteno.

-u terminu od 05 do 07 sati: tari Grad: Trg od oružja, Hotel Cattaro i područje oko njega, Hotel Vardar i područje oko njega, hotel Astoria i područje oko, Hotel Maria, Crkva Sv. Nikole, i Crkva Blažene Ozane i područje oko, Parilo i dio Tabačine oko stare zgrade CEDIS-a, Muzička škola, Centar za kulturu, Opština Kotor, Luka Kotor.

-u terminu od 09 do 16 sati: Centar Prčanja – kratkotrajna isključenja u navedenom terminu.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati:dio Njegoševe ulice od Idee do gradske kafane.

Tivat

-u terminu od 08 do 11 sati: dio potrošača u naselju Mažina 2 i Matkovići.

-u terminu od 11 do 13 sati: dio potrošača u naselju Opatovo.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Slatina,Zabrđe,Trešnjevo,Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja,Zabrđe,Trešnjevo,Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce.

-u terminu od 08 do 16 sati: dio sela Slatina.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Naselje ispod brda Groc i zasek Šer, Rovca.

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Babino,Drgosava,Zagrađe i dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton-Klinac,Srđevac,Njegnjevo,Sutivan,Muslići,Ivanje,Babića brijeg,Rasovo, Loznice, Obrov, Strojtanica, Boljanina, Zminac, repetitor ‘Kurilo’,Lješnica, Banje selo,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići,Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Grančarevo, Ujniče.

-u terminu od 08 do 15 sati: Čokrlije, Biokovac, Sadici, Mahala, Krstače, Bijeli potok, Pavino polje, Kovren, Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Grab.

-u terminu od 10 do 12 sati: Imako, Tržni centar ‘Imperijal’.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Padež,Sjerogošte,Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Lepenac,Pržišta,Feratovo polje,Gornji Lepenac,Kooperacija, Donja Polja, Krasića Strana, Javorje, Ckara,Matovine,Gojakovići,Jakovići.

-u terminu od 08 do 13 sati: Rudnica.

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja.

Plav

– u terminu od 9:30 do 17:30 sati:Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 10 do 12 sati: Kalače-naselje oko Magistralnog Puta.

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Seo Plunca.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati:Pitomine-Blagota, Prisoje.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Bijela,

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz kompanije.