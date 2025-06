Dodao su radovi na asfaltiranju Ulice Miloša Obilića završeni.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović sa saradnicima, obišao je ključne infrastrukturne projekte u glavnom gradu.

Tom prilikom, najavio je da će radovi na Bulevaru Veljka Vlahovića i u Ulici Miloša Obilića, biti završeni do 13. jula.

“Nalazimo se na Bulevaru Veljka Vlahovića i danas sam sa zamjenicima, kao i predsjednicom Skupštine, Jelenom Borovinić Bojović, došao da obiđem kako teku radovi. Naš plan je da ovaj kapitalni projekat za Podgoricu bude predat na upotrebu građanima, 13.jula. Radovi teku dobrom dinamikom, postoje određeni problemi, ali smatram da smo kadri da ispoštujemo zadati rok i da već 12.jula imamo sve ovo sređeno i spremno za otvaranje” kazao je gradonačelnik Mujović.

Dodao su radovi na asfaltiranju Ulice Miloša Obilića završeni.

“Ulica Miloša Obilića, takođe radovi su u punom jeku, sav proces asfaltiranja je završen, ostalo je da se urade trotoarske površine i ova ulica treba da bude gotova do 13. jula. Tokom ovih aktivnosti smo se suočili sa problemom, izvođač radova je morao da angažuje određene podizvođače, pa se dešavalo da oni ne urade posao na kvalitetan način. To je poprilično usporavalo proces rada, ali i u razgovoru sa direktorom Bajićem došli smo do zaključka da do 13. jula ova ulica mora biti gotova.“, kazao je on.

Osim toga, čelnici gradske uprave obišli su i radove na Bulevaru Pera Ćetkovića, kao i na Bulevaru Vojislavljevića. Mujović je kazao da radovi na Bulevaru Pera Ćetkovića teku planiranom dinamikom, te da očekuje da će biti završeni u roku.

“Nalazimo se na Bulevaru Pera Ćetkovića, nastavak prema ulici Husinjskih rudara, radovi teku planiranom dinamikom, sve je spremno za završni sloj asfalta i izradu trotoarskih površina. Jedna jako važna saobraćajnica dužine 750 m, koja će doprinijeti boljem kvalitetu života mještana ovog dijela grada i ono što je vrlo optimistično mogu najaviti da do 31.jula, ova saobraćajnica će biti gotova. Važno je napomenuti da od 5.jula, startuje i ozelenjavanje raznih ostrva, imamo dobar ritam, i ulica će uskoro biti završena“, istakao je on.

Prilikom obilaska radova na Bulevaru Vojislavljevića, gradonačelnik je istakao da postoje odeđeni izazovi u vidu elektro-instalacija, te da će biti riješeni u što kraćem roku.

“Kada je riječ o radovima na Bulevaru Vojislavljevića, oni napreduju, međutim naišli smo na jedan neočekivani problem, a to su podzemne kablovske instalacije. Naime, ono što se očekivalo prema projektu je šest kablova, ali kao što vidite sami ovdje se ipak nalazi 12 kablova, potrebno ih je adekvatno izmjestiti kako ne bi došlo do veće štete. To svakako usporava dinamiku radova, ali će od ponedeljka krenuti radovi na iskopu u dijelu fekalne i atmosferske kanalizacije. Polako se napreduje, ovo je kapitalni projekat, koji nam je mnogo važan, idemo planiranom dinamikom i očekujemo završetak radova u skladu sa rokovima” zaključio je Mujović.