Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prekid u snabdijevanju vodom u užem jezgru Budve proteklih dana, uključujući Stari grad, izazvao je brojne poteškoće građanima i turističkoj privredi u gradu.

Naime, tokom gotovo dva dana, veliki broj domaćinstava i ugostiteljskih objekata u Starom gradu i okolini bio je bez vode, uslijed havarija na lokalnoj vodovodnoj mreži. Kako je saopštila Vesna Mrvaljević iz budvanskog Vodovoda i kanalizacije, radi se o povezanim kvarovima na staroj infrastrukturi koji su nastupili uzastopno i zahvatili dužinu cjevovoda od oko 60 metara, prenosi RTV Budva.

„Naše ekipe su bile kontinuirano na terenu. Sve kolege koje su u tom trenutku bile raspoložive i odmorne, jer raditi dva dana neprekidno po ovim temperaturama nije moguće, bile su angažovane kako bi što prije sanirali kvar“, ističe Mrvaljević.

Kako objašnjava, cijev duga 60 metara je zamijenjena, dok kompletan sistem, koji je ugrožen, mora parcijalno da se mijenja.

“Zaista nas je nemoguće zadesilo u ova dva dana, ali eto, uspjeli smo da to saniramo, negodovanja su bila velika, ali na kraju krajeva mi smo tu da to riješimo, i ništa drugo što je van naših mogućnosti nismo mogli da odradimo”, dodaje ona.

Problemi su sada riješeni, kvalitet vode je dobar i ona može da se pije.

“Cjevovod koji snabdijeva građane Starog grada sada je pod kontrolom, on je kompletno saniran, i mi ne očekujemo da će sada doći do nekih novih problema, ali vi znate da su to živi sistemi, koji se koriste svakodnevno. Ne možete da znate šta se pod zemljom dešava i šta možete da zateknete na terenu“, navodi Mrvaljević.

Prema riječima nadležnih, dodatne komplikacije izazvale su i nesavjesne navike korisnika, a u kanalizaciji su zatečeni nerazgradivi materijali poput papirnih maramica, sunđera, pa čak i flašice parfema.

Mrvaljević je apelovala na građane da se odgovorno odnose prema vodovodnoj i kanalizacionoj infrastrukturi, naglašavajući da ovakvi incidenti često počinju na nivou domaćinstava, a eskaliraju na nivou čitavih naselja.

Uprkos izazovima, kako navode iz preduzeća, kvalitet vode trenutno je zadovoljavajući i voda je bezbjedna za piće. Redovne analize, kako interne tako i one koje sprovode nadležne institucije, potvrđuju ispravnost vode.

Na kraju, iz Vodovoda su zahvalili građanima Starog grada i okoline na razumijevanju i podršci tokom krize.

„Imali smo najmanje poziva iz ovog dijela grada. Ljudi su pokazali veliko strpljenje i saosjećanje“, zaključuje Mrvaljević.