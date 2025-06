Sa protesta održanog u selu Gorice, mještani su poručili da neće dozvoliti ignorisanje odluke o asfaltiranju putnog pravca Kovren - Gorice, dugog tri kilometra, koja je usvojena u okviru kapitalnog budžeta države.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

"Odlučeno je da se u Vranešu asfaltira ukupno 12 kilometara puta: tri kilometra na pravcu Kovren-Gorice i devet kilometara Tomaševo-Sokolac. To smo čekali decenijama. A sada predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović, opstruira realizaciju. Za njega možemo reći da nije naš predsjednik, ne zato što je član DPS već zato što nije govorio istinu, što izmišlja i podvaljuje – kazao je mještanin Miladin Joksimović, kako prenosi Dan.

On tvrdi da Smolović iznosi neistine i svjesno manipuliše informacijama, predstavljajući da se put gradi samo zbog dvojice Podgoričana koji u tom kraju imaju vikendice.

"Na ovom potezu živi 47 domaćinstava, stalno, tokom cijele godine. Preko 60 godina se odavde izvozi najbolja građa, a mi nismo dobili ništa. Samo 2021. godine koncesionari su uplatili 350.000 eura u opštinski budžet, od čega 70 odsto ide Opštini – istakao je Joksimović.

Mještani su Smoloviću postavili rok da do 20. juna mora da potpiše ugovor i raspiše tender. U suprotnom, najavljuju radikalne mjere: blokadu zgrade Opštine 23. juna u 7 ujutru,prenosi Dan.

"Mi ćemo 23. juna u sedam sati svi doći pred zgradu Opštine Bijelo Polje. Blokiraćemo ulaz i niko neće moći da uđe da radi svoj posao. To će trajati do rješavanja problema. Pozivam i sve one koji smatraju da smo u pravu da nas toga jutra podrže – poručio je Joksimović i naglasio da šest decenija mještani Gorica trpe i čekaju da dobiju put.

On je istakao da je ovaj putni pravac nije izboksovan na bilo čiju milost, nego su poslanici iz Podgorice, prije dvije-tri godine prilikom posjete Vranešu, zahvaljujući Ratu Vukoviću koji im je predočio probleme, obećali da će, ako ikada dođu na vlast prioritet biti ovo selo, da se upristoji kako bi moglo da funkcioniše.Kako kaže, ta odluka je prošla sve zakonske procedure i nijedan opštinski predsjednik je ne može mijenjati.

"Problem je što Smolović kroz budžet Crne Gore za ovu godinu nije tražio niti jednog metra puta za Vraneš.Nekoliko puta je čak rekao da neće asfaltirati puteve koje asfaltira Andrija Mandić i tamo gdje nemaju glasova. To znači da smo mi krivi što nećemo da glasamo određenu politiku. Treba li da vratimo na jednopartijski sistem i da razmišljamo i glasamo onako kako se iz glave jednog nesposobnog čovjeka odredi? - pitao je Joksimović.

Osvrćući se na to što se pojavilo nekoliko ljudi, koji se sada protive izgradnji iako put prolazi na 20 metara od kuća, Joksimović je kazao da se radi o sinovima jednog od mještana, koji traže da se ta sredstva podijele za Vegaševiće, Stožer, Bliškovo i druga mjesta, prenosi Dan.

"Predlog je poslat prema Odboru za budžet i izglasan, i ušao u redovnu proceduru i kao zakonska odredba u budžetu usvojen. Budžet se donosi zakonom Skupštine republike Crne Gore, on se može samo mijenjati zakonom kroz rebalans, nikakav predsjednik Opštine, bez obzira koja je opština i ko je na vlasti, ne može ga mijnjjati i to je obavezna stavka da se mora sprovesti - kazao je Joksimović.

Na protestu se obratio i Momčilo Kojović, uvjeren da će put biti asfaltiran – sa Smolovićem ili bez njega.

"Postoji realnost da ako Smolović ne završi na vrijeme, da kasnimo sa papirologijom i da uđemo u jesen i zimu, kada se radovi neće moći izvoditi. Zato molim naše komšije, rođake, koji se ovome protive, iako ih je minoran broj, a asfalt im dolazi vjerovali ili ne na prag od kuća, da shvate da Smolović sa njima manipuliše i igra na kvarno.Ova sredstva mogu da se potroše samo za asfaltiranje ovog putnog pravca ili da propadnu – upozorio je on.

Kojović ističe da je ova prilika jedinstvena:

"Izmolili smo 12 kilometara za Vraneš i tri kilometra za Grab. Garantujem da ćemo agilnošću mjesnih zajednica natjerati Smolovića da traži nova sredstva, ali sada mora da se ispoštuje ono što je već dobijeno - rekao je Kojović.

On je kritikovao Smolovića što unosi podjele među mještane, tvrdeći da nikad ranije nijedan predsjednik nije tražio "ravnomjerno asfaltiranje" niti je uslovljavao razvoj infrastrukture političkim stavovima.

"Punih 39 godina nije u Vranešu asfaltiran ozbiljan putni pravac. Poslednji put Tomaševo -Lijeska još 1996. godine kada je predsjednik Opštine bio Velimir Radojević.Asfaltirali su drugim selima puteve i nikad kao što sada radi Smolović, nije tražio kako on kaže ravnomjerno asfaltiranje. On je napravio cirkus i zavadio nas mještane.Nije mu to trebalo – kazao je Kojović.

Miladin Joksimović na kraju je podsjetio da Gorice imaju dugu istoriju i značaj za region.

"Iz škole otvorene 1892. izašlo je 87 visokoškolaca. Danas nemamo ni đaka, ali imamo djecu koja će uskoro krenuti u prvi razred. Moraju imati put do škole - kazao je Joksimović.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović demantovao je tvrdnje predstavnika Udruženja građana Vraneša da se na bilo koji način protivi izgradnji puteva u Vranešu, već da je upravo suprotno i da Opština kao i do sada, "snažno podržava razvoj tog kraja".

"Ali insistiramo na ravnomjernoj i pravednoj raspodjeli sredstava, uz puno uvažavanje interesa svih šest mjesnih zajednica koje čine Vraneš - naveo je Smolović u reagovanju, prenosi Dan.

Opština, kako je istakao, neće podržavati projekte koji za cilj imaju usmjeravanje javnih sredstava ka pojedinačnim domaćinstvima, vikendicama ili zaseocima, posebno kada je riječ o lokacijama koje se posjećuju svega nekoliko puta godišnje.

"Nijedan metar asfalta u Vranešu neće zavisiti od volje pojedinaca, već isključivo od zajedničkog dogovora i ravnoteže među mjesnim zajednicama.Prednost će uvijek imati oni projekti koji rješavaju svakodnevne potrebe građana, prije svega one porodice i djeca koja svakog dana, u teškim uslovima, pješače do škole. Kao odgovorna uprava, moramo da štitimo javni interes, a ne privatne zahtjeve upakovane u politička saopštenja - naveo je Smolović.