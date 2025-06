Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati naselja u više crnogorskih gradova, najavljeno je iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Podgorica

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi, Draževina, Podstrana, Popratnica, Kornet i Krusi, Beri, dio Gornjih Kokota, Šteke, benzinska pumpa INA (Barutana) i hangari uz magistralu

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Draževina, dio Podstrane, Popratnica, Kornet i Krusi

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Ulica Vojislavljevića, oko Novog Volvoxa, Benziska Pumpa u Dahni, naselje oko bivših Nikšićkih semafora, naselje iza restorana “Internacional”, Verde Village i južna obilaznica (moguće kraće isključenje), dio Dahne iza stovarišta Volvoks

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do, Zgrade Holandske sestre i dvije zgrade iza njih kao i naselje oko njih u Park šumi Zagorič, dio Buronja, dio ulice Nikole Tesle, Ulica Ludviga Kube, Rovačka Ulica i Ulica Petra Miljanića, dio Zlatice prema Strelištu

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: Ulica Kozaračka i Zmaj Jovina

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega

Danilovgrad

-u terminu od: 07:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja), Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, dio Novog Sela

Cetinje

-u terminu od 08:30 do 15:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Kotor

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Stara Forteca, Pržice, Kavač, Lovanja, Trojica, Vidikovac, Mokra Ploča i Tunel i okolina

-u terminu od 6:30 do 13:00 sati: Kovačko polje, Kovači, Glavatičići, Zagora, Krimovice, Trsteno, Platamuni, Bratešići, Gorovići

Tivat

-u terminu od 5:30 do 11:30 sati: Tivat-centar, Pine i područje oko nekadašnjeg marketa Vračar

Herceg Novi

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Igalo- komplettno područje,, Njivce, Njivicki put, Kobila, Žvinje, Sutorina, gGranični prelazi Kobila i Debeli Brijeg, Travunija, Prijevor,Malta, Servisna zona , Ratiševina, Gomila Filterska,Mojde, Tijesni Klana, Šćepoševići, Trebesin,

Budva

-u terminu od 09:00 do 11:00 sati: Prijevor II, Svinjišta

Ulcinj

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio naselja Zoganje

-u terminu od 08:30 do 15:00 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska

Bar

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: korisnici u Čanju oko hotela Montenegro, Hotel In, Hotel Vila Babović

Berane

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: Selo Rovca, dio sela Šekular

Andrijevica

-u terminu od: 09:00 do 14:30 sati: dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica

Petnjica

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: dio sela Tucanje, uže gradsko jezgro Petnjice, Johovice i dio sela Laze

Rožaje:

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: prigradska naselja:Ibarac ,Napredak,Suho Polje i Baza

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: pogon Titeks- Opština Rožaje

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela- Vojno Selo

-u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke

Bijelo Polje

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Njegnjevo, Sutivan, Muslići, Ivanje, Babića brijeg, Gornja Lipnica, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići, Grančarevo, Ujniče, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Srđevac

-u terminu od 09:00 do 11:00 sati: Pekara, Solaris, Mljekara, Voćara ‘Meduza’, Fabrika vode ‘Rada’, Voli, Mladost, Unipred, Pruška, Nedakusi-Šurevice, Donja Lipnica

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Rakonje

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Imako, Tržni centar ‘Imperijal’, Petoljetka

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, mHE Vrelo, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Biokovac, Sadici, Mahala, Krstače, Bijeli potok, Pavino polje, Kovren, Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Grab

Kolašin

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Sjerogošte, Gornje Lipovo, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje Bojići

Mojkovac

-u terminu od: 08:00 do 13:00 sati: Rudnica

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Gojakovići, Feratovo Polje, Donji Lepenac, Gornji Lepenac, Pržišta

Pljevlja

-u terminu od 07:30 do 10:00 sati: ulica Vuka Kneževića

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Rabitlje

Šavnik

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Bijela, Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

Plužine

-u terminu od: 08:00 do 15:00 sati: dio Šćepan Polja

-u terminu od: 08:00 do 17:00 sati: Unač, Repetiror, Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče , Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Papovina, Šišovik, dio Dragove Luke, Vitalac, Sjenokosi

-u terminu od 08:00 do 16:30 sati: Ul. Ivana Milutinovića, Ul Đura Salaja, Vučedolska, Trg Save Kovačevića, Ul. Lazara Sočice, Ul. Njegoševa, Ul. Manastirska, Ul. Vuka Karadžića, Elektroprivreda Crne Gore, Ul. Novice Cerovića, Ul. Marka Miljanova,Trg Šaka Petrovića, Trg Slobode, Ul. Narodnih Heroja, Ul. V Proleterske, Ul. Novaka Ramova, Ul. Jovana Cvijića, Staro Pazarište, CKB banka, Tržni Centar

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz CEDIS-a.