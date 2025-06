Martinović tvrdi da je situacija pravno jasna i da je nakon odluke Upravnog suda Jelena Perović direktorica ASK.

Kako će se razriještiti situacija u Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) i dalje je neizvjesno, a suprotstavljene strane "ratuju" i krivičnim prijavama, nakon što je bivša direktorica Jelena Perović protekle sedmice pokušala da uđe u kabinet, pozivajući se na presudu Upravnog suda koji je utvrdio da je nezakonito razriješena, prenosi Dan.

Pravni zastupnik bivše direktorice ASK, Nikola Martinović, kazao je u izjavi za "Dan" da su juče podnijeli krivične prijave nakon što Jeleni Perović protekle sedmice nije dozvoljeno da uđe u kabinet direktora, kao i zahtjeve za donošenje privremene mjere u vezi sa presudom. Martinović tvrdi da je situacija pravno jasna i da je nakon odluke Upravnog suda Jelena Perović direktorica ASK.

"ASK, na čelu sa Dušanom Drakićem, ne želi da ispoštuje presudu Upravnog suda kojom je njihova odluka poništena. Posledice odluke suda su jasne jer su nedvosmisleno propisane i zakonima o upravnom sporu i o upravnom postupku. ASK pokušava da pravnim vratolomijama odloži primjenu odluke iako znaju da ne mogu izbjeći njenu primjenu. Sada je na ASK da ispoštuje odluku Upravnog suda. Očekujemo da sud u narednih desetak dana donese privremenu mjeru povodom presude. U tumačenju prava neće biti problema. Po zakonima o upravnom postupku i o upravnom sporu, poništenjem rješenja stvari se vraćaju u stanje kakvo je bilo prije poništenja rješenja. Čak je i sam Savjet ASK u saopštenju koje je objavio nakon sjednice priznao da je Jelena Perović direktor, jer ako nije direktor, što bi raspravljali o njenom razrješenju? Ako traže izjašnjenje o njenom razrješenju, znači da nije razriješena", tvrdi Martinović, piše Dan.

S druge strane, aktuelno rukovodstvo ASK najavilo je krivične prijave protiv Perović zbog pokušaja upada u prostorije ASK, a u međuvremenu su angažovali obezbjeđenje na ulazu u zgradu. Vršilac dužnosti (v.d.) direktora ASK Dušan Drakić uvjeren je da će Savjet te institucije u narednom periodu razriješiti situaciju izazvanu presudom Upravnog suda.

"Žao mi je što je do nje uopšte došlo, jer smo tokom prethodnih deset mjeseci vrijedno i posvećeno radili na tome da osnažimo integritet Agencije i učvrstimo međunarodnu reputaciju. Donijeli smo ključne odluke u predmetima koji su godinama opterećivali crnogorsku javnost i otvorili vrata Agencije – kako simbolično, tako i suštinski – kroz iskren dijalog sa civilnim sektorom i medijima. Takođe, uspostavili smo operativnu saradnju sa policijom i tužilaštvom u brojnim važnim predmetima", rekao je Drakić za "Dan".

Dodaje da su ih, nažalost, događaji iz prethodne sedmice nakratko vratili u vrijeme koje ne žele da pamte, "kada su temeljni principi – integritet, nezavisnost, neselektivnost, transparentnost i zakonitost – bili ozbiljno dovedeni u pitanje".

"Ipak, duboko vjerujem da ovi pokušaji diskreditacije, koji dolaze upravo od onih čije prakse i danas nastojimo da uklonimo iz institucionalne i javne memorije, neće imati dugoročne posledice. Ovi događaji mogu biti samo trajni podsjetnik i opomena na ono što se nikada ne smije ponoviti", ističe Drakić.

Poručuje da proces jačanja Agencije za sprečavanje korupcije i ukupne antikorupcijske borbe u društvu ne može biti zaustavljen ni mnogo ozbiljnijim pritiscima i izazovima.

"Nastavićemo da radimo sa još većom posvećenošću i odlučnošću, sa jedinim ciljem da izgradimo instituciju koja će biti nepokolebljiv stub integriteta, transparentnosti i pravde. Građani su svjesni razlike u pristupima između trenutnog i prethodnog menadžmenta, i zbog toga sam uvjeren da će naš rad nastaviti da doprinosi daljoj izgradnji povjerenja i jačanju integriteta Agencije", kazao je Drakić.

Drakić je dodao da je Savjet Agencije odmah pokrenuo procese u cilju uklanjanja nedostataka definisanih presudom Upravnog suda.

"Zaposleni u Agenciji jasno su se izjasnili o ovoj situaciji, pozivajući na omogućavanje funkcionalnog, zakonitog i odgovornog upravljanja institucijom, te na stvaranje uslova za rad bez pravne i egzistencijalne neizvjesnosti i prijetnji, u skladu sa zakonom i u interesu društva. Mislim da su događaji protekle sedmice, bez obzira na namjere njihovih inicijatora, jasno razotkrili ko je ko i kakvi su čiji motivi. Takođe, oni su ukazali na zrelost društva, koje je sve svjesnije važnosti snažne antikorupcijske institucije i jasno artikuliše očekivanja koja ima od svih javnih institucija i predstavnika građana. Siguran sam da je naš rad u prethodnom periodu značajno doprinio ovom napretku i izgradnji povjerenja, koje treba da bude temelj budućih izazova", istakao je Drakić.