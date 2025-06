Zbog planiranih radova na mreži danas će djelovi više opština će ostati bez struje, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

-u terminu od 08:30 do 13:00 sati: Ulica Kozaračka i Zmaj Jovina, dio Bokeške ulice (dio između Trga Republike i ulica Slobode)

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Miletine Njive, Madra, dio Rogama, Vranjske Njive, naselje oko velike trafostanice u Zagoriču (PG1) – Pipersk, naselje oko nekadašnjeg Elastika, Ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču, zgrade Holandske sestre i dvije zgrade iza njih kao i naselje oko njih u Park šumi Zagorič, Lipe, Park šuma Zagorič

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: naselje oko prihvatilišta ispod Ljubovića, Ul. Aleksandra Divajna ispod Ljubovića, dio oko fabrike “19. decembar”, zgrade iza škole “Oktoih”, lamela C i zgrada policije u Jerevanskoj ulici, Ljetopis, zgrada na uglu ulica Jerevanske i Buda Tomovića, naselje preko puta Vodovoda, Naš diskont, dio Ul. 4 jula oko Našeg diskonta i betonjerka OGP-a (moguće isključenje)

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati: zgrada na uglu ulica Radosava Burića i 27. marta, Blok 30 u Ul. 27. marta, Zabjelska Vektra i dio zgrada ispod brda Ljubović (iza Codre) (moguće isključenje)

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Montefarm u Ul. Ilije Plamenca, dio Zabjela oko Krivog mosta prema Čepurcima, Ul. dr Vukašina Markovića (iza Delte), Ul. Arsenija Boljevića (iza i pored Delte), zgrade na Cetinjskom putu, naselje oko Kolektora i naselje oko bivših Nikšićkih semafora (moguće isključenje)

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: dio oko Roki Pistolata u Ul. Vojislavljevića, škola “1. jun”, dio oko nje i dio između nje i Ul. Vojislavljevića, zgrada KAT-a, dio Zabjela oko marketa Idea u Ul. Ilije Plamenca, dio preko puta Zabjelske Vektre, prihvatilište i dio oko njega (moguće isključenje)

-u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Hemomont u ulici 8 marta, Ulica 8 marta oko Titeksa, Nova ulica između ulica 8. Marta i Iva Vizina, Dio Dahne iza stovarišta Volvoks

-u terminu od 08:30 do 09:30 sati: dio Dahne – oko Novog Volvoxa, iza Montegro Petrol pumpe i EKO pumpa i dio Zabjela – Vojislavljevića (od fabrike 19. decembar), iza škole “1. jun”, Ul. Iva Vizina, oko stadiona Titexa, iza Roki Pistolata, iza stovarišta Đurović i oko marketa Idea u Ul. Ilije Plamenca (moguće kraće isključenje)

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi, Draževina, Podstrana, Popratnica, Kornet i Krusi, Beri, dio Gornjih Kokota, Šteke, benzinska pumpa INA (Barutana) i hangari uz magistralu

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati : Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Tuzi

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: komplet područje opštine Tuzi

Zeta

-u terminu od 10:00 do 12:30 sati: Ponari, Vukovci, Bijelo Polje, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod, Berislavci, Plavnica, Beglaci, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega i Šušunja

Danilovgrad

-u terminu od 07:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, , Gorica,Luke, Jelenak i Kula Lakića Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja), Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, dio Novog Sela

Cetinje

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Dodoši

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Gospoštine

Plužine

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: dio Šćepan Polja

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Papovina, Vitalac, Sjenokosi

Tivat

-u terminu od 08:00 do 12:00 sati: Sokobanja

Kotor

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Radanovići- Jugodrvo, Mrvica

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Stara Forteca, Pržice, Kavač, Lovanja, Trojica, Vidikovac, Mokra Ploča i Tunel i okolina

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dub

– u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Dub, Nalježići, Pelinovo, Pelinska Rudina, Odže, Pipoljevac, Mirac, Koložun, Čavori

Herceg Novi

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: dio korisnika u Kumboru iznad magistrale od Torte prema Pršut krivini

Ulcinj

-u terminu od 08.30 do 12:30 sati: Ulcinjsko polje i Đerane kod kružnog toka na bulevaru Teuta

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio ulice Ymer Prizreni, dio naselja Zoganje

Bar

-u terminu od 09:00 do 12:00 sati: Dobra Voda 2, Alkovića Brijeg

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Sutomore i Čanj

Berane

-u terminu od 09: 00 do 14:00 sati: Kompletno područje- Opštine Petnjica, Hemijska industrija Polieks, Babino,Dragosava,Zagrađe, Dio sela Goražde

-u terminu od 09: 00 do 14:30 sati: Selo Rovca, dio sela Šekular

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Hemijska industrija Polieks, Babino, Dragosava, Zagrađe, dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica

Rožaje

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: Honsiće

Petnjica

– u terminu od 09:00 do 14:30 sati: Opština Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci ,Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola-Opština Petnjica, donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i zasek Kraci, dio sela Petnjica-zaseok Johovica, dio sela Savin Bor, dio sela Tucanje zaseok Bare, uže gradsko jezgro Petnjice selo Johovice i dio sela Laze

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: kompletno područje Opštine

Bijelo Polje

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Mahala, Čokrlije, Gornja Lipnica

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Potkrajci, Kostići, Rasovo, Požeginja, Srđevac, Lješnica, Banje Selo, Njegnjevo-novo selo, Pavino Polje, Jagoče, Muslići, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Medanovići-prema potoku, Cerovo, Zaton – Klinac, Sutivan, Boljanina

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Imako, Tržni centar ‘Imperijal’

Plav

-u terminu od 09.30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke

-u terminu od 08:30 do 14:30: selo Murina

Mojkovac

-u terminu od 08:00 do 13:00 sati: Lepenac-Cer

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Donji Lepenac, Gornji Lepenac, Feratovo Polje, Pržišta, Matovine, Rudnica

Kolašin

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Bojići, Sjerogošte

Pljevlja

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Rabitlje, Ljutići

Šavnik

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Bijela

Žabljak

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Studenca

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključili su iz CEDIS-a.