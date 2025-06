Oni traže da stanovnicima opština Plužine i Gacko bude dozvoljeno da sa ličnim dokumentima mogu prelaziti granicu preko prelaza Ravno, u Pivi, kao i da turisti u ljetnjoj sezoni taj prelaz mogu koristiti kao granični

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Kako prenose Vijesti, mještani pograničnih sela u Pivi, kao i drugi stanovnici opštine Plužine, u ponedjeljak, 9. juna, blokiraće saobraćajnicu Plužine-Sarajevo u periodu od 13 do 15 časova, kod benzinske pumpe, u znak upozorenja da će, ukoliko njihovi zahtjevi ne budu pozitivno riješeni, nakon turističke sezone nastaviti sa blokadama pomenutog putnog pravca.

Oni traže da stanovnicima opština Plužine i Gacko bude dozvoljeno da sa ličnim dokumentima mogu prelaziti granicu preko prelaza Ravno, u Pivi, kao i da turisti u ljetnjoj sezoni taj prelaz mogu koristiti kao granični. Kako su kazali „otvaranje“ pomenutog graničnog prelaza doprinijelo bi razvoju turizma sa obje strane i olakšalo bi život mještanima u pograničnim opštinama, prenose Vijesti.

Posljednjih sedmica, kako su naveli, granična policija Bosne i Hercegovine je pojačala kontrolu u toj oblasti i već su pojedini mještani Pive i Gacka, ali i turisti, kažnjeni novčanim kaznama. Ističu da je put preko Ravnog ubjedljivo najbliži za durmitorsku oblast, kao i da su Plužine preko Ravnog udaljene od Dubrovnika 130 kilometara, a od Mostara 120 km. Za olakšani prelaz stanovnika iz pograničnih krajeva postoje propusnice, ali, kako tvrde, mali broj njih mogu iste da dobiju.

Istakli su da blokada „nije uperena ni protiv koga“ već da samo žele da njihov glas i nezadovoljstvo čuju i Podgorica i Sarajevo.

Predsjednik Opštine Plužine, Slobodan Delić, kazao je juče da građani godinama pokušavaju da stupe u kontakt sa nadležnim institucijama, preko loaklnih uprava u Plužinama I Gacku, prenose Vijesti.

“Oni traže da se granični prelaz stavi u funkciju na način da će prelaz preko te granične administrativne linije biti propraćen redovnom kontrolom linije. Nažalost, do sada nijesmo dobili pozitivan odgovor može li tu da se postavi granični prelaz”, kazao je Delić.

Podsjetio je da je veliki broj mještana iz obje opštine, kako imanjima, tako I rodbinskim vezama, vezan za Plužine i Gacko.

“Ljudi, čini mi se, opravdano izražavaju svoj bunt. Vjerujem da će nadležne institucije prije čuti na taj način potrebe građana i apele lokalnih uprava. Sve ovo što smo do sada radili, naišlo je na neki zid ćutanja i nemogućnosti da se problem riješi. Ndamo se, i optimisti smo, da će nakon stava građana, ovaj problem doći do onih do kojih treba dođi. Da će vidjeti da je to zaista potreba, pa makar u ljetnjoj sezoni da prelaz bude funkcionalan”, poručio je predsjednik Opštine Plužine.

Istog dana, u 15 časova, okupiće se njihove komšije sa druge strane granice, na raskrsnici u Avtovcu, kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog pomenutog problema. Mještani pograničnih sela u opštini Gacko poručili su da su sa stanovnicima Pive vezani „rodbinski, kumovski i bratski“, da veliki broj žitelja u tim oblastima ima zemlju s obje strane granice, kao i da je put preko Ravnog, koji spaja pomenute opštine, 35 kilometara, dok okolnim putem moraju ići i 100 kilometara, prenose Vijesti.