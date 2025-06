Opština ih, kako su Pobjedi kazali stanari, nije upoznala sa projektom, niti je održala javnu raspravu.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Stanari zgrada Omladinske ulice i III Sandžačke brigade u Pljevljima spriječili su u ponedjeljak veče mehanizaciju preduzeća „Wing“ da iskopa zemljište na trasi puta na kojem je Opština Pljevlja planirala izgradnju saobraćajnice koja bi spojila Omladinsku ulicu i Ulicu III sandžačke brigade.

Opština ih, kako su Pobjedi kazali stanari, nije upoznala sa projektom, niti je održala javnu raspravu. Naprasno, kako ističu oni, vlasti su odlučile da dovedu mehanizaciju i grade ulicu. Stanari tvrde da se time ugrožava stabilnost stambenih objekata, bezbjednost pješaka i građana, ali i zelena površina, koje ionako nema dovoljno.

” Opština je i pored višemjesečnog protivljenja stanara Omladinske ulice i III sandžačke brigade, odlučila da u večernjim satima na silu i prepad otvori gradilište, dok su stanari bili na informativnom razgovoru u policiji, jer su ih prijavili da ometaju radove. Iskoristili su i priliku kada na parkingu nije bilo nijednog automobila. Komunalna policija je čekala sakrivena i kada su vidjeli da nema nijedno parkirano vozilo, pozvali su direktora podizvođačke firme koji je poslao mašine i rukovaoca i krenuo odmah da kopa. Dok smo se mi organizovali, oni su se već bili zakopali ” kazao je Pobjedi jedan od stanara Rade Potpara.

Kako bi se nastavili radovi, u pomoć je pritekao predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš u pratnji Komunalne policije.

Potpara kaže da ih je Vraneš vrijeđao.

“Rekao nam je da nema s nama šta da razgovara, vrijeđao nas je. Poručio nam je da idemo na selo, ako nam se ne sviđa u gradu. Sve su to stariji ljudi, ali on nije mario za to. Jednu komšinicu je mršnuo ” kaže Potpara.

Podsjeća da su prije skoro godinu poslali peticiju protiv projekta, koju je potpisalo 70 građana, ali da im do dan-danas niko nije odgovorio.

U projektu izgradnje ulice, kaže Potpara, nije ucrtana jedna kuća u kojoj živi porodica.

“Kuća se nalazi bukvalno na dva metra od budućeg potpornog zida i koji je visok sedam metara. Odlučili su da prave tunel u centru grada – kaže Potpara.

Kaže da je Opština mijenjala u katastru dimenzije parcela, te da je stanarima oduzela stepenište ispred zgrade.

Potpara ocjenjuje da je projekat nelegalan, nezakonit i protivan pravilima struke.

Stanari su, poručuje Potpara, podnijeli tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Opštine Pljevlja. Takođe, prijavu su podnijeli i Republičkom urbanističko-građevinskom inspektoru. Poručuju da neće odustati od blokade radova.