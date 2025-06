Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više opština, saopšteno je iz Crnogoskog elektrodistributivnog sistema CEDIS.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do,Rasvjeta prema Aerodromu, AC Viva,Staniseljići.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja),Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova i Buru (kratkotrajna isključenja), dio Novog Sela.

-u terminu od 08 do 11 sati: dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjenokosi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Plužina (Bazen), Seoca.

Bar

-u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža.

-u terminu od 09 do 10 sati: dio naselja Zeleni pojas i Bazeni.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 15 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska,dio naselja Zoganje.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Radanovići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica, dio sela Božiće.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Rovca, dio sela Šekular.

-u terminu od 09 do 14 sati: Opština Petnjica, sela: Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci ,Bor, Savin Bor, Ponor , Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Muslići,Jagoče,Banje selo,Njegnjevo – novo selo,Pavino polje,Zaton – Klinac,Sutivan,Boljanina,Lješnica,Požeginja,Rasovo,Potkrajci,Pali,Kostići,Grančarevo,Ujniče,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad

Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići,Medanovići-prema potoku, Cerovo,Gornja Lipnica ,Ostrelj, Ramčina, Zaton.

-u terminu od 09 do 11 sati: Pekara, Solaris, Mljekara, Voćara ‘Meduza’, Fabrika vode ‘Rada’, Voli, Mladost, Unipred, Pruška, Nedakusi-Šurevice, Donja Lipnica.

-u terminu od 10 do 12 sati: Imako, Tržni centar ‘Imperijal,Petoljetka.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Ljuta,Bojići,Sjerogošte,Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Selišta,Donji Lepenac,Gornji Lepenac,Feratovo polje,Pržišta,Matovine,Rudnica.

-u terminu od 08 do 13 sati: Lepenac-Cer

Gusinje

– u terminu od 9:30 do 17:30 sati :Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i zasek Kraci, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci ,Bor, Savin Bor, Ponor , Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola, dio sela Petnjica-zaseok Johovica, dio sela Savin Borio sela Tucanje zaseok Bare

-u terminu od 8:30 do 8:30 sati: uže gracko jezgro Petnjice selo Johovice i dio sela Laze.

-u terminu od 09 do 14 sati: Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci ,Bor, Savin Bor, Ponor , Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola.

Plav

– u terminu od 9:30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko,Rabitlje,Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Jasen Stevanović, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići Nova, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, Asvaltna Baza, Asvaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica-MOGUĆA PERIODIČNA ISKLJUČENJA,Radeta.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac,Bijela.