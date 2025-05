U obraćanju , Jovanović je naglasio da je cilj da se Stari grad transformiše u strogo kontrolisanu zonu, bez saobraćaja, uz potpunu zabranu motocikala i ograničenje pristupa samo na specijalizovana vozila, počev od 15. juna.

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović danas je održao sastanak sa stanovnicima Starog grada i predstavnicima lokalne privrede, fokusiran na unapređenje turističke ponude i rješavanje dugogodišnjih problema saobraćaja, parkiranja i komunalnog reda u ovom području, prenosi RTV Budva.

U obraćanju prisutnima, Jovanović je naglasio da je cilj da se Stari grad transformiše u strogo kontrolisanu zonu, bez saobraćaja, uz potpunu zabranu motocikala i ograničenje pristupa samo na specijalizovana vozila, počev od 15. juna.

“Nekontrolisani ulazak, parkiranje vozila na ulici, onemogućavanje korišćenja tog prostora, mislim da je sve to narušilo turističku ponudu Budve i da konačno treba da podvučemo liniju i kažemo da ova turistička destinacija treba da iskorači dalje. Što se tiče parkinga za stanovnike Starog grada, mi smo ga obezbijedili. Dakle, radi se o režimu korišćenja tako da će svako imati rezervisano mjesto i isključivi pristup. Mislim da će biti ukupno 55 mjesta, a vidjećemo koji je dodatni broj koji treba da se obezbijedi”, istakao je Jovanović.

Poručio je da javni interes mora biti ispred privatnog, te da su donijete odluke donesene sa vizijom dugoročnog unapređenja prostora. Uvjeren je da će se, iako trenutno izazivaju otpore, te odluke pokazati kao ispravne i korisne za sve.

Jedan od ključnih problema jeste nekontrolisana upotreba propusnica za ulazak u kontakt zonu Starog grada. Jovanović je najavio sveobuhvatnu reviziju istih, napominjući da veliki broj propusnica trenutno koriste lica koja nisu stalni stanovnici, a predložena rješenja uključuju striktno evidentiranje i ograničenje prava na osnovu realne potrebe i prijavljenog prebivališta, prenosi RTV Budva.

Pored toga, dostava robe lokalnim poslovnim subjektima biće reorganizovana. Naime, planira se formiranje jedne tačke sa koje će se električnim vozilima vršiti distribucija, kako bi se očuvala ambijentalna cjelina i spriječila dalja devastacija javnih površina.

Jovanović smatra da je potrebno ukidanje dvije lokacije koje stvaraju negativne efekte, a to su kontejneri kod Lučke kapetanije i na Staroj autobuskoj. Najavljeno je ukidanje zajedničkih kontejnera i prelazak na sistem individualnih kanti. Naime, svaki korisnik, bilo fizičko ili pravno lice, potpisivaće ugovor i biće odgovoran za način odlaganja otpada, sa akcentom na kontrolu organskog otpada i zabranjenih supstanci poput ulja i masti.

Počela akcija uklanjanja zvučnika sa ugostiteljskih terasa u Starom gradu

Lokalna vlast je danas započela akciju uklanjanja svih zvučnika sa terasa ugostiteljskih objekata u Starom gradu, pozivajući se na važeće skupštinske odluke i, prema riječima Jovanovića, neće biti izuzetaka.

“Želimo da vas obavijestimo da smo mi danas krenuli sa akcijom uklanjanja zvučnika, da ostajemo čvrsto pri tome da lokalitet Starog grada treba da bude tiha zona. Imamo propisanu skupštinsku Odluku, imamo tumačenje, i tu smo bili vrlo jasni. Pustili smo do sad, s obzirom da su bili koncerti i ceremonije otvaranja turističke sezone, ali od ovoga trenutka ni to više nećemo tolerisati. Ko god ima zvučnike istaknute na terasama, ponavljam, na terasama, ne u okviru objekta, oni će biti uklonjeni, bez selektivnih pristupa”, poručio je on.

Sastanak je obilježila i živa diskusija sa građanima koji su iznijeli zabrinutost zbog dostupnosti novih parking zona, kašnjenja u sprovođenju ranijih odluka i nedostatka dosljedne kontrole. Pojedini su ukazali na problematičnu praksu višestrukih propusnica po osobi i nedovoljnu efikasnost lokalnih službi.

Postavljeno je pitanje zašto ne može da se vrati stari sistem, te da se revidiraju propusnice i da isključivo stanovnici dobiju pristup parkingu u kontakt zoni Starog grada, te da do određenog vremenskog perioda mogu da pristupe istom.

“Opština pristupa izgradnji šetališta i ovo je priprema za sve te aktivnosti. Ovo je sve prilagođavanje vremenima koja dolaze za koja mislim da su bolja, i ovo je neminovno”, odgovorio je predsjednik Opštine.

Predstavnici Udruženja ugostitelja iznijeli su zabrinutost zbog funkcionisanja novog sistema. Oni su izrazili spremnost za saradnju i podršku, ali uz uslov da se pristupi tehnički održivom modelu.

“Jedinstveni stav Udruženja ugostitelja je da je ova odluka brzo donijeta. Da se tehnički nismo dobro pripremili, da nismo uradili monitoring stanja propusnica. Ne znamo koliki broj električnih vozila imamo i da li ona ispunjavaju minimum tehničkih uslova za prevoz kvarljivih stvari. Govorim kao privrednik koji zaista želi bolje ovom gradu i da ova odluka zaživi što prije i da funkcioniše na kvalitetan način, jer ako bude reda i načina, biće nam svima bolje. Govorim o tehničkim razlozima zbog kojih mislim da ove godine to neće biti moguće sprovesti na kvalitetan način, te da će zbog toga da trpi kako privreda, tako i Opština kao neko ko ubira poreze na osnovu toga što mi radimo”, poručili su iz Udruženja, prenoosi RTV Budva.

Dok predstavnici Udruženja ugostitelja i stanovnici Starog grada traže odlaganje i postepeno uvođenje najavljenih promjena, uz prethodnu reviziju postojećih propusnica i bolju tehničku pripremljenost sistema, predsjednik Opštine Nikola Jovanović poručuje da će se odluka sprovoditi kako je planirano – uz isticanje da je javni interes iznad privatnog i da vjeruje da će nova pravila unaprijediti kvalitet prostora.

U tom duhu, akcija uklanjanja zvučnika već je započela, a Stari grad će od 15. juna ući u režim sa zabranom motornog saobraćaja, čime lokalna uprava jasno pokazuje namjeru da istraje u planiranoj transformaciji ambijenta u korist javnog interesa.