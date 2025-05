Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati brojna naselja u više crnogorskih opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Mosorska, Ulica Branka Radičevića, dio Zlatice prema Strelištu, dio Kržanje uz Magistralu, Naselje iza Arome na Starom Aerodromu.

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati: dio Novog Sela.

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Sjenokosi, Vitalac, Štedim, Srijede.

Plužine

-u terminu od 08 do 15 sati:Brezna.

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Plana, Blatina, Lancer, Migalovica, Lipovska Bistrica, mHE Bistrica, Lipovo, Ljuta, Bojići.

-u terminu od 09 do 15 sati: Đuđevina

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati:Crna Poda, Rudnica, Pržišta, Selišta-Sjenokosi, Juškovića potok, Feratovo polje, Donji Lepenac, Slatina, Gostilovina, Jakovići, Gojakovići, Kaludra, Zaboj, Crvena Lokva, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Gornji Lepenac.

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16: Njegnjevo, Muslići, Zaton – Klinac, Sutivan, Ribarevine, Ravna rijeka, Medanovići-prema potoku, Cerovo, Lješnica, Gornja Lipnica. Ostrelj, Ramčina, Zaton, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna.

-u terminu od 08 do 15 sati: Grab – Dauti.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Božiće, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 13 sati: Sela: Babino, Dragoslava, Goražde, Zagrađe crpna stanica Goražde.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Rovca, dio sela Šekular.

Gusinje

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati:

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kalica, Vrševo i Azane.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Mašnica, Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Honsiće.

Kotor

-u terminu od 08 do 14 sati: Nalježići.

Tivat

-u terminu od 09 do 10 sati: Radovići- Kostići, Nikovići, Milovići.

-u terminu od 10 do 11 sati: Radovići – područje u blizini škole.

Herceg Novi

-u terminu od 08 do 15 sati: Podi-Topovi

-u terminu od 15 do 17 sati: Bijela (kompletno područje), Kamenari, Đurići, Grebe, Bjelske Kruševice

-u terminu od 09 do 17 sati: Bijela- područje uz magistralu od Brodogradilišta do hotela “Park”, hotel “Delfin” i područje u blizini, Dubravica, Bijela Školjka, područje iznad magistrale Prvoborac i Aleksandrija, Bjelska Vala.

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati: Dio potrošača u Limljanima

-u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža.

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 15 sati: naselje Zoganje kod Ibročevića

-u terminu od 08 do 15 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska.

-u terminu od 08 do 12 sati: objekti sa lijeve strana Ade Bojane put račve.

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Rabitlje.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati:Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Komarnica, Bijela 3.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz CEDIS-a.