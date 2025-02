Policija istražuje da li je prethodno rukovodstvo javne apotekarske ustanove “Montefarm” učinilo krivično djelo iz nadležnosti SDT, potpisujući sa privatnom firmom tajni ugovor na 10 godina, bez prava raskida.

Firma “Media marketing” pristala bi na raskid desetogodišnjeg ugovora o reklamiranju sa “Montefarmom” pod uslovom da im javna ustanova uplati naknadu štete u vidu koristi koju bi imali da je ugovor ostao na snazi, u iznosu od oko milion eura.

To su “Vijestima” kazali punomoćnici ove privatne kompanije, istakavši da u ugovoru nema ničega spornog, a naročito ne materijala za rad Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, specijalno policijsko odjeljenje prošle sedmice izuzelo je iz “Montefarma” dokumentaciju o tom poslu, uključujući i sporni ugovor potpisan sa firmom “Media marketing” iz Podgorice, a kojom se javna ustanova obavezala da će toj kompaniji ići 85 odsto prihoda od reklamiranja u apotekama.

U ugovoru, u koji su “Vijesti” imale uvid, “Montefarm” i “Media marketing” saglasili su se da su odredbe i sve u vezi sa primjenom ugovora poslovna tajna, a potpisana je i klauzula kojom se javna ustanova odrekla “bilo kakvog prava koje bi inače imao po zakonu” da raskine ugovor prije roka na koji je zaključen ili da traži smanjenje bilo koje obaveze.

Potpisivanje ugovora problematizovala je i Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvenih ustanova, koja je utvrdila da je bivši direktor Goran Marinović zaključivao ugovore o reklamiranju suprotno Statutu ustanove.

Iz privatne kompanije predložili su nadležnim organima da “resurse usmjere na druge, ozbiljnije probleme našeg društva”.

Novo rukovodstvo “Montefarma” tokom prošle godine u više navrata je bezuspješno pregovaralo sa “Media marketingom” kako bi se raskinuo desetogodišnji tajni ugovor kojim je dogovoreno da toj firmi ide 85 odsto prihoda od reklamiranja, ali je ta kompanija tražila 200.000 eura odštete i da zadrže depozit od 30.000.

Prema saznanjima “Vijesti”, direktor Aleksandar Bogavac ponudio je kompaniji da preuzme kompletan mjesečni prihod (100 odsto) do kraja godine, ali da vrati avans od 30.000 eura, što bi se definisalo aneksom ugovora koji bi predvidio raskid ugovora, preuzimanje displeja i povraćaj avansa do 31. decembra 2024. Izvori “Vijesti” tvrde i da je Bogavac poručivao da bi za svaku vrstu dogovora bio neophodan pozitivan stav, odnosno odobrenje Odbora direktora.

Privatna kompanija nije pristala na to, a početkom avgusta je navodno uputila dopis novom direktoru u kojem tvrde da je ponuda “neprihvatljiva, uvredljiva i potcjenjiva”.

“Ako smatrate da postoji razlog za raskid ugovor ili za pokretanje krivičnog ili građanskog postupka, slobodno to učinite. Dobili smo informaciju da ćete učiniti sve da ovaj ugovor propadne, pa ako se tako osjećate, slobodno to učinite. Ali, sve ima svoje posljedice”, naveli su iz kompanije. Rukovodstvu “Montefarma” su ponudiili dvije opcije - da im se plati odšteta ili “nekakva nadoknada” na koju bi pristali ili da nastave da rade svoj posao i da nema štete, ali da ima poboljšanja i da se ustanova fokusira na to da dobije mnogo više.

Prema nezvaničnim saznanjima, u državnim apotekama širom Crne Gore reklamira se petnaestak farmaceutskih kuća, počev od decembra 2023. godine. Izvori tvrde da je “Media marketing” trebalo da prihoduje do danas oko 70.000 eura na osnovu reklamiranja, a javna apotekarska ustanova oko 12.000, ne računajući PDV.

U ugovoru, u koji su “Vijesti” imale uvid, “Montefarm” izjavljuje i da će se bilo kakvo plasiranje marketinškog i reklamnog materijala u štampanoj formi od momenta potpisivanja smatrati zabranjenim u svakoj od apoteka i da preuzimaju punu odgovornost da nikakvi drugi alati za oglašavanje i marketing neće biti primijenjeni tokom trajanja potpisane saradnje sa “Media marketingom”.

Punomoćnici “Media marketinga”, advokati Marko Milošević i Amar Pepić u odgovoru “Vijestima” navode da je riječ o urednom pravnom poslu zaključenom između dva privredna subjekta u obostranu korist i da nemaju saznanja o postojanju izviđaja u vezi sa tim.

“’Media marketing’ DOO Podgorica je uložio sredstva i know how u cilju modernizacije i digitalizacije marketinškog aspekta djelatnosti ‘Montefarma’, na način što je poslovnice opremio savremenim LCD ekranima namijenjenim za reklamiranje proizvoda iz asortimana ‘Montefarma’. S druge strane, ‘Montefarm’ je preuzeo obavezu prodaje reklamnog prostora na ovim ekranima. Prihode od prodaje dijele procentualno u skladu sa ugovorom. Od početka trajanja ugovora, obje ugovorne strane su prihodovale nezanemarljiv novčani iznos”, kazali su.

Advokati ističu da nakon promjene menadžmenta u “Montefarmu”, “Media marketing” DOO nailazi na snažan otpor prema ovom ugovoru od novog menadžmenta, iz nepoznatih razloga, što ih čudi jer smatraju da ugovor zaista prinosi korist za obje ugovorne strane.

“Dobili smo predlog za raskid ugovora bez obaveze plaćanja naknade štete, što je apsolutno neprihvatljivo za našeg vlastodavca. ‘Media marketing’ DOO je ušao u ovaj pravni posao čiji je važan ekonomski aspekt i motiv za zaključenje upravo vrijeme trajanja ugovora. Da su znali da će ugovor biti raskinut u roku od godinu dana, zasigurno bi ovu investiciju preusmjerili ka nekom drugom privrednom subjektu”, tvrde punomoćnici kompanije.

Kažu da kršenje ugovornih odredbi kod “Montefarma” definitivno postoji jer imaju saznanja da odbijaju da prodaju uslugu prodaje reklamnog prostora na postavljenim LCD ekranima, sve sa ciljem da umanji korist koju obje firme ostvaruju izvršavajući ovaj ugovor.

“’Media marketing’ DOO bi pristao na raskid ugovora, pod uslovom da mu ‘Montefarm’ uplati štetu koju trpi zbog kršenja ugovornih odredbi od strane ‘Montefarma’, u vidu koristi koju bi ostvario da je ugovor ostao na snazi, na što svakako ima pravo shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Radi se o koristi koja iznosi cirka 1 milion eura”, piše u odgovoru.

Ističu da im nije jasno zbog čega “Montefarm” postupa na taj način, ali da pokazuju da ne drže do preuzetih obaveza, uspostavljajući lošu poslovnu praksu i nesigurnost u poslovanju sa pravnim licima u vlasništvu države, čiji menadžment personalno zavisi od političke trgovine.

“Nadamo se da će sud stati u zaštitu savjesne ugovorne strane, u skladu sa odredbama pozitivnih propisa. Za tužilaštvo može potencijalno biti posla oko činjenice da “Montefarm” sebi pravi štetu, a radi se o državnoj firmi, odnosno odgovornosti nadležnih u “Montefarmu” u kontekstu krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju”, zaključuju advokati.