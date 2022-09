U pojedinim opštinama došlo je do prekida u snabdijevanju registarskim tablicama, potvrdili su “Vijestima” iz MUP-a. Dodali su i da, dok se ne otklone posljedice sajber napada, neće moći da u zakonskom roku odgovore na zahtjeve vozača, prenose Vijesti.

Izvor: SmartLife / Unsplash / Charles Deluvio

Zbog sajber napada na IT infrastrukuru Vlade, koji se dogodio u avgustu, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) nije u mogućnosti da u zakonom propisanom roku odgovori na sve zahtjeve za izdavanje registarskih tablica.

To su, pored ostalog, odgovorili “Vijestima” iz resora unutrašnjih poslova koji u tehničkom mandatu vodi Filip Adžić, odgovarajući na pitanja povodom pritužbi dijela građana da i dalje ne mogu da dobiju registarske oznake za motorna vozila i motocikle. Podsjećaju, međutim, da vozači koji su podnijeli zahtjev, do njegovog rješavanja, u saobraćaju mogu da koriste potvrdu koju su dobili u MUP-u.

MUP je 12. jula objavio poziv za nabavku tablica, a ishod te javne nabavke objavljen je 28. jula. I tada su se, kako su “Vijesti” objavile, čitaoci žalili da postoji zastoj u izdavanju registarskih tablica. Vlasnicima motornih vozila i motocikala, kako su ispričali tada redakciji, rečeno je da će čekati još najmanje toliko.

Iz MUP-a su juče kazali da je, prema ugovoru sa dobavljačem, najveći broj tablica isporučen za Podgoricu i da za vlasnike motornih vozila i motocikala sa teritorije glavnog grada nema zastoja. Prekid u snabdijevanju se, kako su rekli, dešava u drugim opštinama, a dovode ga u vezu sa sajber napadima.

Sajber napadi na vladinu IT infrastrukturu počeli su oko 20. avgusta. Od tada nisu dostupni sajt Vlade i vladinih resora, koji su na gov.me domenu. Nisu u funkciji ni službene adrese elektronske pošte koje su registrovane pod gov.me internet oznakom.

”U cilju informisanja javnosti, a povodom izdavanja registarskih tablica, ističemo da u pojedinim područnim jedinicama i filijalama za upravne poslove, državljanstvo i strance postoji zastoj kada je u pitanju ostvarivanje ovog prava. Imajući u vidu da je u skladu sa prethodnim ugovorom o nabavci određeni broj registarskih tablica isporučen, u najvećem broju za registarsko područje Podgorica, to nema zastoja u postupku izdavanja registarskih tablica u ovoj područnoj jedinici. Međutim, kako je finalizaciju tenderske procedure onemogućio sajber napad na servere Vlade Crne Gore, samim tim i ovog ministarstva, to je u pojedinim opštinama došlo do prekida u snabdijevanju registarskim tablicama i nemogućnosti da se u zakonom propisanom roku okončaju postupci po zahtjevima za izdavanje registarskih tablica, dok se posljedice sajber napada ne otklone”, rekli su iz tog MUP-a.

Iz tog resora podsjetili su da, u skladu sa odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, o podnijetom zahtjevu za registraciju vozila MUP izdaje potvrdu sa kojom vozač može da upravlja vozilom.

”Svakako, građani kojima neodložne i hitne obaveze iziskuju potrebu posjedovanja registarskih tablica radi prelaska državne granice, to ćemo kao alternativu iskoristiti mogućnost upotrebe vraćenih neoštećenih tablica, uz saglasnost podnosioca zahtjeva”, rekli su iz MUP-a.

Prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja, potvrda o podnijetom zahtjevu za registraciju vozila ne može se koristiti duže od 30 dana od dana izdavanja.

Prema Zakonu o upravnom postupku, MUP je u obavezi da po zahtjevu stranke odluči u roku od 30 dana, od dana pokretanja postupka.

Krajem jula, iz tog resora “Vijestima” su rekli da u tom smislu kašnjenja nema. Tada su rekli i da je sklopljen ugovor o nabavci svih vrsta registarskih tablica i da isporuku očekuju narednih dana, navode Vijesti.

Za nabavku registarskih tablica na javnom pozivu koji je okončan 28. jula izabrana je zajednička ponuda crnogorske kompanije “S&T” sa poljskim “Utalom”. Vrijednost javne nabavke je nepunih 20.000 eura, a “S&T” i “Utal” ponudili su cijenu od malo više od 14.800 eura. Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja, a ugovor o javnoj nabavci zaključuje se na period od 90 dana i isporuka robe vrši se sukcesivno.

”Razmak između dvije porudžbine mora biti najmanje deset dana. Naručilac može tražiti, u hitnim slučajevima, isporuku i u kraćem roku od navedenog s tim da količina i rok budu usaglašeni sa tehničkim mogućnostima ponuđača”, navodi se, između ostalog, u uslovima koje je postavio resor unutrašnjih poslova.

Poziv je predviđao nabavku tablica za motorna vozila, motocikle, kao i nabavka tablica za priključna vozila. Od toga, najveći broj odnosi se na Podgoricu - 1.662 komada za motorna vozila, dok se za ostale opštine nabavlja 290 komada. Za Nikšić i Podgoricu u planu je kupovina deset, odnosno 21 tablice za priključna vozila. Za motocikle, MUP će u ovoj nabavci kupiti deset komada tablica za Podgoricu, isto toliko za moped.

Prema pozivu, planirana je i kupovina više komada registarskih tablica za diplomatska vozila, za Sjedinjene Američke Države tri para, po dva za Italiju i Mađarsku, te četiri para tablica za Delegaciju Evropske komsije u Crnoj Gori.

Istog dana kada je objavljen poziv za nabavku od nepunih 20.000 eura, ministar je potpisao odluku odluku o poništenju postupka javne nabavke registarskih tablica vrijednu oko 450.000 eura, jer nije podnijeta nijedna ispravna odluka. Osim crnogorsko-poljskog konzorcijuma “S&T” i “Utal”, na taj tender prijavile su se još dvije podgoričke kompanije - “Gajić - GBB O.D” i “Znak”.

Žalbu je tada uložila kompanija “Gajić - GBB O.D”, uz navode da od 2014. u kontinuitetu ukazuju na propuste “koji se prave u postupcima javnih nabavki MUP, zbog čega dolazi do prekida u snabdijevanju registarskim tablicama, a državi i građanima se nanosi nemjerljiva šteta”.

U dokumentu koji je prije sajber napada bio dostupan na portalu CEJN, navodi se i da je u julu i avgustu prošle godine došlo do višemjesečnog prekida u snabdijevanju MUP-a registarskim tablicama.