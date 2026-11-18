Izvor blizak paru tvrdi da Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković imaju potpuno drugačije poglede na život.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Posljednjih par nedjelja, ne prestaje da se priča o navodnim problemima u braku Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića. Dok glumački par ćuti, njihove komšije kažu da ih rijetko viđaju zajedno.

Doduše, ovako nešto nije teško zaključiti ni ako pogledate Slobodin Instagram - glumica posljednjih mjeseci intezivno putuje, te je čak i rođendan provela u Londonu.

Sada su se pojavila nova saznanja o braku slavnog para. Kako tvrdi izvor Kurira, problem je nastao jer Sloboda želi da se provodi i putuje, dok Vojin ima sasvim drugačije planove.

"Vojin već izvjesno vrijeme živi miran život. Tu se dosta razlikuju. Previše je zabrinut za sve, bez razloga upada u paniku za određene stvari i Slobodi je svega preko glave.Ona smatra da je sada u najboljim godinama i želi da živi punim plućima. Hoće provod, da ide na putovanja, što i radi, ali on to nikako ne želi. Vojin bi da sjedi kod kuće, da ima svoj mir, a njoj to ne odgovara. Ostvareni su ljudi, karijere su im uspješne i ne vidi razlog zbog čega ne bi uživali. Ali on je protiv toga. Ono što ja znam jeste da su još uvijek zvanično u braku, ali, kao što se već vidi, ona ide svojim putem, on svojim. Vojin često boravi u vikendici, prija mu da bude daleko od grada, tamo se osamljuje, a Sloboda se provodi", zaključio je izvor blizak paru, a da li će uspjeti da nađu zajednički jezik, ostaje da vidimo.

(Kurir.rs/MONDO)