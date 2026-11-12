Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv J. D. (33) iz Bara, zbog sumnje da je na području katastarske opštine Kunje gradio objekte bez potrebne građevinske dozvole.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, osumnjičeni je početkom 2025. godine započeo i završio izgradnju dva objekta na katastarskoj parceli u Kunju, bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, čime je, kako se sumnja, prekršio Zakon o izgradnji objekata.
Riječ je o objektima spratnosti prizemlje, ukupne površine 180 kvadratnih metara.
Prema navodima policije, ovim postupanjem pričinjena je materijalna šteta Budžetu Crne Gore u iznosu od oko 20.000 eura.
Krivična prijava podnijeta je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, nakon postupanja službenika Odjeljenja bezbjednosti Bar – Jedinice za suzbijanje ekonomskog i ekološkog kriminala.