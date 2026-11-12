Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv J. D. (33) iz Bara, zbog sumnje da je na području katastarske opštine Kunje gradio objekte bez potrebne građevinske dozvole.

Izvor: Uprava policije

Kako je saopšteno iz Uprave policije, osumnjičeni je početkom 2025. godine započeo i završio izgradnju dva objekta na katastarskoj parceli u Kunju, bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, čime je, kako se sumnja, prekršio Zakon o izgradnji objekata.

Riječ je o objektima spratnosti prizemlje, ukupne površine 180 kvadratnih metara.

Prema navodima policije, ovim postupanjem pričinjena je materijalna šteta Budžetu Crne Gore u iznosu od oko 20.000 eura.

Krivična prijava podnijeta je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, nakon postupanja službenika Odjeljenja bezbjednosti Bar – Jedinice za suzbijanje ekonomskog i ekološkog kriminala.