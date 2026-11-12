Iz Ministarstva pozivaju građane da prilikom naredne posjete svom izabranom doktoru provjere svoje lične i kontakt podatke i, u slučaju potrebe, zatraže njihovu izmjenu.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Ministarstvo zdravlja pokrenulo je kampanju čiji je cilj provjera i ažuriranje podataka građana evidentiranih u zdravstvenom sistemu, sa posebnim akcentom na ispravnost kontakt telefona. Ova aktivnost usmjerena je na unapređenje komunikacije između izabranih doktora i pacijenata, prenosi CdM.

Iz Ministarstva pozivaju građane da prilikom naredne posjete svom izabranom doktoru provjere svoje lične i kontakt podatke i, u slučaju potrebe, zatraže njihovu izmjenu.

„Posebno je važno da broj telefona evidentiran u zdravstvenom kartonu bude ispravan i aktivan, kako bi zdravstveni radnici mogli pravovremeno stupiti u kontakt sa pacijentima“, poručuju iz MZ.

Kako navode, ažurni i pouzdani podaci od velikog su značaja za efikasno funkcionisanje zdravstvenog sistema, naročito kada je riječ o planiranju i realizaciji preventivnih pregleda i nacionalnih skrining programa.

Ministarstvo zdravlja apelovalo je na građane da provjerom i redovnim ažuriranjem svojih zdravstvenih podataka daju doprinos uspješnoj realizaciji kampanje, ali i unapređenju pravovremene i kvalitetnije zdravstvene zaštite.