Bivši radnici strahuju da bi, nakon protesta i razgovora sa predstavnicima vlasti, njihovi zahtjevi mogli ponovo pasti u drugi plan, a obećanja o rješavanju potraživanja ostati samo na riječima.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Bivši radnici barske „Primorke“ ni više od mjesec nakon sastanka sa ministarkom rada i socijalnog staranja Naidom Nišić nemaju informacije o tome kada će biti formirana radna grupa koja bi trebalo da prikupi potrebnu dokumentaciju i utvrdi ko od nekadašnjih zaposlenih ispunjava uslove za isplatu zaostalih zarada. Zbog izostanka komunikacije sa predstavnicima Ministarstva, sve više strahuju da dogovor postignut početkom oktobra neće biti realizovan.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja „Vijestima“ nijesu odgovorili na pitanja o tome šta je uzrokovalo zastoj u ovom procesu, kada se može očekivati formiranje radne grupe i na koji način će biti obezbijeđen novac za isplatu dugovanja. Odgovori su zatraženi prije više od dvije sedmice.

Predstavnici bivših zaposlenih kazali su za redakciju da nemaju nikakva nova saznanja o sudbini dogovora postignutog početkom oktobra. Zbog toga, kako navode, raste bojazan da bi njihovi zahtjevi mogli ponovo ostati neriješeni, uprkos tome što im je sastanak sa ministarkom dao nadu da bi višegodišnji problemi konačno mogli početi da se rješavaju.

Prema njihovim riječima, od razgovora sa Nišić nijesu dobili konkretne informacije o tome kada će radna grupa početi da radi, ko će ući u njen sastav niti kada se mogu očekivati prvi rezultati. Iako je prvobitno najavljeno da će to tijelo biti formirano već naredne sedmice, do toga još nije došlo.

Bivši radnici strahuju da bi, nakon protesta i razgovora sa predstavnicima vlasti, njihovi zahtjevi mogli ponovo pasti u drugi plan, a obećanja o rješavanju potraživanja ostati samo na riječima.

Na sastanku održanom 5. oktobra, bivše zaposlene predstavljali su Goran Ćulafić, Verica Kontić, Dragica Dragović i Dragan Rondović. Tada je dogovoreno da radnu grupu čine predstavnici ministarstava rada i ekonomije, kao i Ćulafić i još jedan predstavnik bivših radnika.

Osnovni zadatak tog tijela trebalo bi da bude prikupljanje relevantne dokumentacije i utvrđivanje koji nekadašnji zaposleni imaju pravo na isplatu zaostalih zarada. Radnici su i ranije naglašavali da ne žele da samostalno sastavljaju spiskove niti da odlučuju o tome ko ispunjava uslove za naknadu, već da taj posao treba da bude zasnovan na zvaničnoj dokumentaciji.

„Naše je da budemo dio te radne grupe i pomognemo u dostavljanju i prikupljanju potrebnih podataka. Na osnovu relevantne dokumentacije utvrđivaće se ko ima pravo na isplatu dugovanja“, kazali su predstavnici radnika nakon oktobarskog sastanka.

Oni sada tvrde da su potrebnu dokumentaciju već prikupili, ali da još nijesu dobili poziv za sastanak na kojem bi je predali.

„Vijesti“ su od Ministarstva rada tražile objašnjenje zbog čega je došlo do zastoja, kada se planira formiranje radne grupe i ko će u ime Vlade biti njeni članovi. Međutim, odgovori nijesu dostavljeni.

Zbog toga i dalje nema informacija o tome da li je određen rok za završetak rada ovog tijela i početak isplate potraživanja, niti kada bi bivši zaposleni mogli dobiti jasnije podatke o dinamici ostvarivanja svojih prava.

Bez odgovora su ostala i pitanja o tome da li su obezbijeđena sredstva za izmirenje dugovanja, koliki je njihov ukupan iznos i koliko bi nekadašnjih zaposlenih moglo biti obuhvaćeno isplatom. Takođe, nije poznato može li Ministarstvo garantovati da će novac biti isplaćen nakon što radna grupa utvrdi ko ima pravo na naknadu.

Pored zaostalih zarada, bivši radnici „Primorke“ zahtijevaju povezivanje radnog staža i isplatu otpremnina. O tim pitanjima razgovarali su i sa ministarkom Nišić, ali im je, prema ranijim objašnjenjima, ukazano da će rješavanje problema neuvezanog staža zahtijevati dodatne razgovore, dok Ministarstvo rada nije nadležno za odlučivanje o njihovim zahtjevima za otpremnine.

Zbog toga su najavili da će rješenje za pitanje otpremnina pokušati da pronađu preko Skupštine Crne Gore, odnosno donošenjem odgovarajuće odluke parlamenta. O toj temi ranije su razgovarali sa predstavnicima više poslaničkih klubova, a posrednik u komunikaciji između njih i ministarke Nišić bio je poslanik Građanskog pokreta URA Zoran Mikić.

Nekadašnji zaposleni barske fabrike tokom prethodnih mjeseci organizovali su više protesta u Baru, tražeći od države da konačno riješi pitanja dugogodišnjih neisplaćenih zarada, otpremnina i drugih prava iz radnog odnosa.

Poslije oktobarskog razgovora sa ministarkom vjerovali su da su napravili značajan korak ka naplati potraživanja. Ipak, sada ponovo nemaju konkretne informacije o tome kada će njihovi zahtjevi biti razmotreni, niti kome mogu da se obrate kako bi dobili objašnjenje zbog čega dogovoreno nije sprovedeno.