Veljko Ražnatović pobjesneo zbog sina u suknjici: Haos zbog prizora u vrtiću, odmah se oglasio (Video)

Veljko Ražnatović oglasio se zbog kostima bubamare koji je njegov sin nosio u vrtiću, izražavajući zabrinutost za djecu i tradiciju.

Izvor: Instagram prinstcreen / ac3isb4ck

Veljko Ražnatović pobjesnio je rano jutros zbog prizora iz vrtića u Titelu koji pohađa njegov najmlađi sin Isaija. Bokser se odmah hitno oglasio, ne krijući revolt zbog kostima koji je dječak obukao.

„Dobar dan, ja ne pravim često bilo kakve objave na Instagramu, ali mislim da je ovo jako bitno za svako dijete i generalno srpstvo i hrišćanstvo. Doživio sam to da moja žena dođe u vrtić i da je mom najmlađem sinu navučen 'kostim' bubamare, koji je ustvari suknja, ženska suknja, koju ću pokazati poslije. Kad smo pitali zašto je to tako, oni su nam rekli da su svi kostimi slobodni za djecu i da dijete može da uzme kostim koji hoće“, rekao je Veljko.

„Ja sam pitao: 'Da li vaspitač tu postoji da objasni djetetu: 'Sine, ovo je za žensko, ovo je za muško'? Da li se pravi takva razlika?' Oni su rekli da je to po novom programu sve okej i da oni nemaju prava da prave takvu razliku, a da mi, ako hoćemo to da radimo, promijenimo vrtić.“

Kako je Veljko dalje naglasio, u pitanju je vrtić koji se nalazi u Titelu, u Bogdaninom rodnom mjestu, gdje su po zajedničkoj odluci upisali djecu.

„Tako da znate, ljudi, posljednje je vrijeme došlo. Pazite se i pazite svoju djecu. Vrtić je u Titelu i to je jedan od razloga što sam ostao na selu, da bih se spasio od ovakvih progresivnih, demonskih stvari, ali eto, vidite da nema spasa ni u malim mjestima“, rekao je i za kraj imao poruku za svoje pratioce:

"Pazite se i čuvajte svoju djecu!"