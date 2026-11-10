Podgoričanin Siniša Vlahović nestao je 1. novembra, a član porodice to je danas prijavio Odjeljenju bezbjednosti Podgorica, rečeno je nezvanično iz Uprave policije.

Izvor: Twitter/Uprava policije Crne Gore

Prema istim informacijama od tog momenta nisu bili u kontaktu.

"Policija preduzima mjere i radnje na pronalasku navedenog lica", kazali su iz UP, javljaju Vijesti.

Vlahović je na sebi imao plavu trenerku, crnu zimsku jaknu, crni ruksak i crvenu kapu.

"Policija preduzima mjere i radnje na pronalasku navedenog lica", kazali su iz UP.

Vlahović je na sebi imao plavu trenerku, crnu zimsku jaknu, crni ruksak i crvenu kapu.