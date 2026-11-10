Uprava policije saopštila je zvanično da se pljačka dogodila oko 9 časova u Ulici Avda Međedovića neposredno nakon preuzimanja pazara iz jednog marketa, dok se radnik zaštitarske firme CSP security nalazio u putničkom vozilu marke “reno”.

Izvor: MONDO

Da su poštovane sve bezbjednosne procedure oko načina transporta velike količine novca, gdje je posebno propisano da se to obavlja specijalnim - blindiranim vozilom za transport novca i drugih dragocjenosti, vjerovatno da bi juče ujutro teško došlo do razbojničke pljačke u podgoričkom naselju Stari aerodrom.

Uprava policije saopštila je zvanično da se pljačka dogodila oko 9 časova u Ulici Avda Međedovića neposredno nakon preuzimanja pazara iz jednog marketa, dok se radnik zaštitarske firme CSP security nalazio u putničkom vozilu marke “reno”.

Inspektori policije, kojima je prijavljena pljačka, odmah su uočili najvjerovatnije prvu ključnu grešku u sigurnosnom sistemu pratnje vrijednog transporta jer je prema Pravilniku o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju vozila i oprema za bezbjedno vršenje poslova zaštite jasno propisano da se to obavlja “specijalnim vozilom, koje zadovoljava uslove određenog stepena balističke zaštite”.

Osim toga, propisano je da je vozilo izrađeno i opremljeno na način koji sprečava neovlašćen pristup stvarima koje se prevoze, njihovo otvaranje, oštećenje ili otuđenje...

Uredbom je propisano i da unutar blindiranog vozila treba da postoje najmanje dva odvojena prostora - dio za pratioce vrijednosti kao i još jedan za stvari u transportu kako bi se mogućnost pljačke svela na najmanju moguću mjeru.

“Blindirano vozilo treba da bude opremljeno tehničkim uređajima i sredstvima koji sprečavaju neovlašćeni ulazak u blindirano vozilo, otkrivaju, bilježe i dojavljuju pokušaj neovlašćenog ili nasilnog ulaska u blindirano vozilo sistemom GPS, preko telefona ili radio - veze”, piše u Uredbi.

Prema nezvaničnim podacima “Vijesti”, putnički automobil kojim je prevožen novac iz lanca marketa nije bio ni posebno obilježen, što je takođe moralo da se poštuje prema Uredbi, kojom je propisano da blindirano vozilo za ove namjene treba da na vidnom mjestu ima uočljivo istaknut natpis: “PRATNJA NOVCA, HARTIJA OD VRIJEDNOSTI I DRAGOCJENOSTI’’.

Zaštitari, koji su prevozili novac, prijavili su policiji da su njihovom automobilu prišla dva nepoznata lica, a potom uz prijetnju oružjem, oteli vreću sa više PVC kesa u kojima se nalazio novac iz 16 poslovnih objekata.

Tokom policijsko-tužilačke istrage utvrdiće se da li je zaštitarska firma CSP security poštovala i propise oko transporta novca u sigurnosnim vrećama i koferu sa posebnim kodom, kako je to bliže predviđeno Uredbom.

O razbojničkoj pljački je obaviješten viši državni tužilac u Podgorici, sa kojim policija koordinira dalje aktivnosti i preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Uprava policije je nakon razbojništva u saopštenju apelovala na sva privredna društva koja obavljaju poslove transporta novca i dragocjenosti da dosljedno primjenjuju propisane procedure uz najveći nivo bezbjednosti.

“Kako bi se rizici prilikom transporta sveli na najmanju moguću mjeru i osigurala puna zaštita imovine, kao i bezbjednost zaposlenih koji obavljaju ove poslove”, piše u saopštenju Uprave policije.

Jučerašnje razbojništvo podsjetilo je i na slučaj tragedije u Nikšiću kada je u novembru 2021. godine tokom pljačke novca Pošte ubijen radnik obezbjeđenja Ljubiša Mrdak.

Nakon ubistva Mrdaka bilo je jasno da nijesu poštovane baš sve zakonske procedure koje su propisane zakonom kada se nosi velika količina novca, zbog čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova tada krenulo u nadzor svih zaštitarskih firmi koje su imale odobrenje za transport novca i drugih vrijednosti.

“Vijesti” su juče poslale pitanja MUP-u kako bi dobile odgovore na pitanje da li su i kada kontrolisali zaštitarsku firmu CSP security, te da li su utvrdili bilo kakve neregularnosti u radu i poštovanju propisa.