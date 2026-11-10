Specijalno državno tužilaštvo SDT trenutno postupa u 24 predmeta koja se odnose na ratne zločine. Od tog broja, 22 predmeta nalaze se u fazi izviđaja, u jednom je pokrenuta istraga, dok je u jednom predmetu optužnica potvrđena, piše RTCG.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema podacima iz izvještaja Evropske komisije EK, SDT nastavlja da postupa u predmetima ratnih zločina, a ukupno ih je trenutno 24. Najveći broj, odnosno 22 predmeta, nalazi se u fazi izviđaja, jedan je u fazi istrage, dok je u jednom predmetu potvrđena optužnica.

Evropska komisija ocjenjuje da je Crna Gora nastavila da unapređuje domaće procesuiranje ratnih zločina, uz proaktivan pristup tužilačkih organa i kontinuitet u istraživanju, procesuiranju i suđenju za ova krivična djela, uključujući i predmete koji se odnose na visoke nivoe odgovornost, piše RTCG.

Evropska komisija u izvještaju o napretku Crne Gore za 2026. godinu konstatuje nastavak pozitivnog trenda u domaćem procesuiranju ratnih zločina.

U izvještaju se navodi da se sprovodi Strategija za istraživanje ratnih zločina za period 2024–2027, dok je u aprilu 2026. godine usvojen i Akcioni plan za period 2026–2027.

Kada je riječ o međunarodnoj pravnoj saradnji, Specijalno državno tužilaštvo primilo je 11 zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć – tri iz Bosne i Hercegovine, jedan iz Hrvatske, dva sa Kosova i pet iz Srbije.

Crna Gora, kako se ističe, nastavlja intenzivnu saradnju sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove i njegovim Tužilaštvom, kao i sa državama regiona. Posebno se izdvaja saradnja sa Hrvatskom, sa kojom je u novembru 2025. potpisan aneks sporazuma iz 2006. godine o saradnji u gonjenju počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.

Izvještaj ukazuje i na to da se pred Višim sudom u Podgorici trenutno vodi jedan predmet koji se odnosi na zločine protiv čovječnosti.

Poseban segment odnosi se na prava žrtava. Vrhovni sud je u decembru 2025. godine usvojio smjernice za ostvarivanje prava na naknadu štete u krivičnim postupcima, uključujući i predmete ratnih zločina, sa ciljem uspostavljanja ujednačenijeg i sveobuhvatnijeg sistema reparacija.

Kada je riječ o potrazi za nestalim licima, Crna Gora nastavlja učešće u regionalnoj Grupi za nestala lica i primjenu Okvirnog plana iz 2018. godine. Na evidenciji Komisije za nestala lica nalazi se 50 aktivnih slučajeva crnogorskih državljana ili osoba čije porodice žive u Crnoj Gori.

Evropska komisija bilježi i napredak u jednom slučaju identifikacije. Nakon ponovljene ekshumacije, Komisija za nestala lica Crne Gore dobila je u julu 2026. godine rezultate DNK analize Međunarodne komisije za nestala lica, kojima je preliminarno potvrđen identitet jedne osobe. Posmrtni ostaci predati su Institutu za nestala lica Bosne i Hercegovine radi konačne identifikacije i predaje porodici, prenosi RTCG.

Evropska komisija zaključuje da Crna Gora nastavlja da gradi rezultate u procesuiranju ratnih zločina, uz dalji razvoj međunarodne saradnje, unapređenje položaja žrtava i aktivnosti na rasvjetljavanju sudbine nestalih lica.