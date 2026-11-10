Bivša rukovoditeljka Službe informatike Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG) Neda Stanojević odbacila je tvrdnje kompanije da je dobila otkaz zbog otuđenja dijela opreme i zadržavanja pristupnih šifri.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Tvrdi da je izvršna direktorica Dragana Lukšić zatražila njenu smjenu 22. juna, istog dana kada je Ministarstvu saobraćaja proslijedila prijavu protiv Lukšić i predsjednika Odbora direktora Gorana Simovića.

Stanojević se oglasila nakon što je CIN-CG 5. novembra objavio reagovanje ŽPCG na istraživanje o propustima u elektronskoj prodaji karata i postupanju prema zaposlenima koji su na njih ukazivali. Iz ŽPCG su negirali da je Stanojević dobila otkaz zbog prijavljivanja nepravilnosti. Naveli su da je zadržala dio opreme i šifre potrebne za rad sistema, a za 48 evidentiranih reklamacija tvrde da se nijedna nije odnosila na tehničko funkcionisanje onlajn prodaje, pišu Vijesti.

Reagovanje Nede Stanojević prenosimo u cjelosti.

Nevjerovatna je količina neistina, podmetanja i uvreda na moj račun koje je rukovodstvo ŽPCG iznijelo u tekstu pod naslovom „Službenica dobila otkaz zbog otuđenja imovine kompanije“.

Kao dugogodišnja zaposlena u ŽPCG, gdje sam niz godina bila rukovoditeljka Službe informatike, tvrdim da su izvršna direktorica ŽPCG Dragana Lukšić i predsjednik Odbora direktora Goran Simović pokrenuli čitavu hajku protiv mene isključivo zato što nijesam pristala na nezakonite radnje u ŽPCG i što sam ih potom prijavila nadležnim organima. U proteklih godinu i po podnijela sam više dopisa resornom Ministarstvu saobraćaja, a 15. juna 2026. podnijela sam i prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije, u kojoj sam Lukšić i Simovića prijavila za više ozbiljnih nezakonitih radnji.

Tu prijavu poslala sam i Ministarstvu saobraćaja 22. juna 2026. I, gle koincidencije, istog dana izvršna direktorica podnijela je zahtjev za moju smjenu sa mjesta rukovoditeljke Službe informatike, navodeći potpuno izmišljene razloge. Ubrzo je protiv mene pokrenut i disciplinski postupak, takođe na osnovu potpuno neistinitih i izmišljenih razloga. O tome koliko je disciplinski postupak bio objektivan govori činjenica da mi uopšte nije bilo dozvoljeno da izvodim dokaze niti da se saslušaju svjedoci. Očigledno je da se izvršna direktorica u tom montiranom postupku nije ni trudila da zadrži privid objektivnosti i zakonitosti.

U tom montiranom disciplinskom postupku jedna od tvrdnji bila je da sam spriječila funkcionisanje informacionih sistema ŽPCG tako što nijesam predala šifre potrebne za pristup i da zbog toga sistemi nijesu radili. Te neistine demantovao je predstavnik Čikoma, koji je 3. jula 2026. pozvan u ŽPCG. On je na sastanku sa Lukšić potvrdio da novi vršilac dužnosti rukovodioca ima sve šifre potrebne za pristup informatičkim resursima kompanije. Čikom je to javno potvrdio i u tekstu CIN-CG koji su „Vijesti“ objavile 17. avgusta 2026. pod naslovom „Naplaćuju usluge kojih nema: ŽPCG uveo onlajn karte, kondukteri ne mogu da ih provjere“.

Mejlom sam zatražila i od svih kompanija koje ŽPCG održavaju informacione sisteme, servere, računarsku mrežu i drugu infrastrukturu da mi odgovore da li je u tom periodu bilo šta bilo blokirano, onemogućeno ili na bilo koji način van funkcije. Od svih sam dobila kategoričan odgovor da ništa nije bilo blokirano ni onemogućeno i da su svi sistemi u ŽPCG normalno funkcionisali. Te mejlove podnijela sam kao dokaz u disciplinskom postupku, ali nijesu ni razmatrani.

Zamislite taj nonsens. ŽPCG za potrebe namještenog disciplinskog postupka protiv mene tvrdi da su informacioni sistemi bili blokirani i onemogućeni u radu mojom krivicom, a firme koje ih održavaju i koje su u ugovornom odnosu sa ŽPCG, a ne sa mnom, tvrde da to apsolutno nije tačno.

Još jedna neistina koja se navodi u tekstu, kao i u disciplinskom postupku, jeste da nijesam predala tehnička sredstva, uključujući laptopove i mobilne telefone, koja su navodno bila neophodna za pristup informacionom sistemu kompanije.

Zadužila sam dva laptopa. Jedan je iz 2012. i danas je zbog starosti potpuno neupotrebljiv, a drugi je iz 2020. i danas je minimalno upotrebljiv. Oba laptopa, kao i stoni računar iz 2017, ostala su u kancelariji Službe informatike kada sam otišla na bolovanje, što je poznato i rukovodstvu ŽPCG. Laptopovi ni na koji način nijesu neophodni za pristup informacionim sistemima niti se na njima nalaze bilo kakvi važni podaci. Koristili su se isključivo za prezentacije, obuke i slične namjene. Svako sa minimalnim znanjem informatike može da zaključi koliko se dva stara i jedva upotrebljiva laptopa mogu koristiti za bilo kakav ozbiljan rad, a kamoli da budu „neophodni za pristup informacionom sistemu kompanije“, prenose Vijesti.

Dva mobilna telefona, jedan iz 2020, koji je praktično neupotrebljiv, i drugi iz 2025, sasvim prosječne vrijednosti, jesu u mom posjedu. Vratiću ih na način koji omogućava da se predaja dokaže. Ni oni ne sadrže bilo kakve računarske podatke potrebne za pristup sistemu. Telefoni su ostali kod mene kada sam otišla na bolovanje, kao i nekoliko puta ranije u sličnoj situaciji. Isto je i sa ostalim zaposlenima u ŽPCG kada odu na bolovanje.

Naglašavam da sam 1. jula 2026. bila na poslu uprkos zdravstvenim problemima i da sam bila spremna da izvršim primopredaju dužnosti. Novi vršilac dužnosti rukovodioca tog dana se uopšte nije pojavio u kancelariji Službe informatike, a nije bio ni na svom radnom mjestu, gdje sam ga više puta tražila.

Koliko se rukovodstvo ŽPCG zapetljalo u sopstvene neistine govori i ugovor sa Vasilijem Zečevićem. U disciplinskom postupku tvrdili su da je potpisan radi otklanjanja štete koju sam navodno prouzrokovala. Ugovor je, zapravo, zaključen 2. jula 2026. za izradu aplikacije za onlajn prodaju karata.

Ugovor sa Zečevićem potpisali su i prije nego što su saznali da sam na bolovanju, jer sam ŽPCG o tome obavijestila 3. jula 2026. Tvrdim da su mimo zakona ugovorili izradu softvera koji je Supra informatika već izradila i koji je bio potpuno spreman za puštanje u rad. Za angažovanje Zečevića nije bilo nikakve potrebe ni razloga.

Moj odlazak na bolovanje ni na koji način nije uticao na rad informatičkih resursa ŽPCG, što su potvrdile sve kompanije koje ih održavaju. Sve šifre za pristup predate su novom vršiocu dužnosti rukovodioca 3. jula 2026, što je potvrdio i predstavnik Čikoma.

Da bi se pustio u rad sistem koji je Supra informatika izradila u junu 2025, ŽPCG je trebalo da potpiše ugovor sa nekom od lokalnih banaka kako bi putnici mogli da plaćaju onlajn karte platnim karticama. Izvršna direktorica odbijala je da to uradi više od godinu. Ugovor sa bankom potpisala je 7. jula 2026, samo pet dana nakon što je potpisala ugovor sa Zečevićem.

Sasvim je očigledno da je Lukšić dugo prije potpisivanja planirala i dogovarala ugovor sa Zečevićem. Nemoguće je da su ga slučajno pronašli baš 2. jula 2026, pozvali na razgovor, razradili sve detalje tako složenog projekta, odredili uslove i cijenu, sastavili i potpisali ugovor, sve za samo jedan dan. To su radili mjesecima prije 2. jula, sa ciljem da se ne pusti u rad sistem za onlajn prodaju koji je Supra informatika izradila 2025. i koji ne dozvoljava krađu putnika niti bilo koju vrstu zloupotrebe onlajn karata.

Kada je riječ o sistemu koji je izradio Zečević, 10. avgusta 2026. poslala sam Ministarstvu saobraćaja opširan dopis u kojem sam obrazložila brojne nepravilnosti u onlajn prodaji. One su, po mom mišljenju, dovele do krađe putnika u velikom broju slučajeva, jer im je naplaćivana viša cijena od one propisane Putničkom tarifom.

Sve moje navode kasnije su potvrdila dva inspekcijska nalaza, jedan Ministarstva saobraćaja, a drugi Agencije za željeznice.

Koliko je rukovodstvo ŽPCG posvađano sa činjenicama i istinom govori i njihova tvrdnja u demantiju da glavni republički inspektor za željeznički saobraćaj u kontroli nije naveo nijedan propust u ovom vidu prodaje. U inspekcijskom nalazu nepravilnosti su navedene u pet tačaka. U drugoj se, između ostalog, navodi da je „utvrđena neusklađenost online sistema sa važećom Putničkom tarifom u pogledu dozvoljenih kombinacija karta/razred/tip rezervacije, sa direktnim finansijskim posledicama po putnike, koje je ŽPCG djelimično i naknadno ispravljao pojedinačnim refundacijama“.

Kako se drugačije može tumačiti navod iz inspekcijskog nalaza o direktnim finansijskim posljedicama po putnike osim kao krađa putnika naplaćivanjem cijene više od one utvrđene Putničkom tarifom?

Koliko rukovodstvo ŽPCG pokušava da obmane javnost vidi se i iz tvrdnje da zahtjevi za povraćaj novca ne dokazuju nepravilnosti ili nefunkcionalnost onlajn prodaje. Iz zapisnika inspekcije vidi se da je upravo to jedan od dokaza nepravilnosti i nefunkcionalnosti onlajn prodaje, pišu Vijesti.

Da bi se utvrdila ukupna šteta koju su pretrpjeli kupci onlajn karata, treba provjeriti cijenu svake onlajn prodate karte u bazi podataka i uporediti je sa Putničkom tarifom. Broj reklamacija koje su putnici podnijeli nije dovoljan da se utvrdi ukupna šteta. Tu provjeru predložila sam Ministarstvu saobraćaja u dopisu od 10. avgusta 2026.

Sigurna sam da bi provjera pokazala stotine, ako ne i hiljade slučajeva u kojima je putnicima naplaćena viša cijena od propisane, a da to nijesu ni znali. Većina kupaca onlajn karata bili su strani državljani i većina njih se, sigurna sam, nije bavila provjerom cijene koju su platili. Izgleda da rukovodstvo ŽPCG smatra da putnici koji se nijesu žalili nijesu ni finansijski oštećeni, iako jesu.

O svim tim problemima rukovodstvo ŽPCG obavijestio je i Jedinstveni sindikat radnika ŽPCG, svega nekoliko dana nakon početka onlajn prodaje, uz dokaze i argumente. Rukovodstvo nije ništa preduzelo da to spriječi, pa je, po mom mišljenju, očigledno namjerno i svjesno nastavljena krađa putnika koji karte kupuju onlajn.

Zbog svih nezakonitih radnji u vezi sa onlajn prodajom nedavno je podnijeta i krivična prijava protiv Lukšić i Simovića, kao i drugih lica čija bi se odgovornost eventualno utvrdila u postupku. Zato ne čude njihova nervoza i pokušaji da grubim neistinama i izmišljotinama obmanu javnost i opravdaju svoje nezakonite radnje.

Na kraju, rukovodstvo ŽPCG moraće na sudu da dokaže sve navode koje je iznijelo o meni, mojoj nezakonitoj smjeni i nezakonitom i montiranom otkazu, kao i da odgovara za brojne uvrede.