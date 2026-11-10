Predsjednik Skupštine Andrija Mandić imao je najveću ukupnu neto zaradu među poslanicima u oktobru, u iznosu od 2.959,92 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Značajne razlike u primanjima bilježe se u zavisnosti od funkcija koje poslanici obavljaju, a pojedini su, pored osnovne zarade, ostvarili i varijabilni dio. Na spisku su i poslanici koji ne obavljaju funkciju profesionalno, oni koji ostvaruju pravo na razliku zarade, kao i bivši poslanici koji primaju naknadu po prestanku funkcije, piše CdM.

Prema podacima iz obračuna za aktuelni saziv Skupštine, najveću neto zaradu među poslanicima koji funkciju obavljaju profesionalno imao je predsjednik parlamenta Andrija Mandić – 2.959,92 eura. Njegova osnovna neto zarada iznosila je 2.352,72 eura, dok je varijabilni dio bio 607,20 eura.

Među poslanicima sa najvišim primanjima su i Nikolla Camaj, sa ukupno 2.788,08 eura, Boris Mugoša, koji je primio 2.750,59 eura, Mirsad Nurković sa 2.678,54 eura i Dejan Đurović sa 2.653,70 eura.

Zajedničko za dio poslanika sa većim primanjima jeste to što, pored poslaničke funkcije, obavljaju i dodatne poslove u parlamentarnim tijelima. Tako je u koloni za napomene kod pojedinih navedeno članstvo u Kolegijumu, predsjedavanje odborima ili obavljanje obje funkcije.

Obračun pokazuje da su varijabilni dodaci imali različite iznose – 202,40, 303,60, 354,20, 607,20 i 809,60 eura.

Najveći pojedinačni varijabilni iznos, od 809,60 eura, evidentiran je kod Borisa Mugoše i Artana Čobija. Obojica su u napomenama označeni kao članovi Kolegijuma i predsjednici odbora.

Varijabilu od 607,20 eura imali su, između ostalih, Andrija Mandić, Nikolla Camaj, Boris Bogdanović, Bogdan Božović, Vasilije Čarapić, Dejan Đurović, Milan Knežević, Zoran Mikić, Andrija Nikolić, Mirsad Nurković, Boris Pejović, Jevrosima Pejović, Amer Smailović, Anđela Vojinović i Adrijan Vuksanović, prenosi CdM.

Dodatak od 354,20 eura evidentiran je kod poslanika koji su navedeni kao predsjednici odbora, među kojima su Jelena Božović, Jasmin Ćorović, Slađana Kaluđerović, Jelena Nedović, Vaso Obradović i Dražen Petrić. Zamjenik predsjednika odbora Velimir Đoković i Jovan Subotić imali su varijabilu od 202,40 eura, kao i Milena Vuković, koja je u dokumentu navedena kao zamjenica predsjednika odbora.

Kod ostalih profesionalnih poslanika varijabilni dio nije iskazan.

Na drugom kraju liste nalaze se poslanici čija su primanja niža od 1.800 eura.

Najnižu ukupnu neto zaradu među poslanicima imala je Bojana Pićan – 1.707,36 eura. Slijede Bogdan Božović sa osnovnom zaradom od 1.714,90 eura, odnosno ukupno 2.322,10 eura sa varijabilom, te Popović (Milatović) Sonja i Seid Hadžić, koji su primili po 1.722,44 eura.

Maja Vučelić imala je 1.729,97 eura, dok su Ilir Čapuni i Nikola Zirojević primili po 1.737,51 euro. Jelena Kljajević imala je 1.745,04 eura, a Nikola Janović 1.752,58 eura.

Ukupno je u ovoj kategoriji evidentirano 69 poslanika koji funkciju obavljaju profesionalno.

Posebnu kategoriju čine četiri poslanika koji funkciju ne obavljaju profesionalno. Za Aleksandru Despotović, Nikolu Milovića i Ivana Vukovića u obračunu nije iskazana zarada.

Nikola Rovčanin jedini je u ovoj grupi imao evidentirano primanje – 354,20 eura, uz napomenu da je riječ o funkciji predsjednika odbora.

U dokumentu je izdvojeno i osam poslanika koji ostvaruju pravo na razliku zarade. Iznosi se kreću od 124,08 do 1.405,15 eura.

Najveći iznos u ovoj kategoriji pripao je Jeleni Milanković, kojoj je za period od 3. septembra do 31. oktobra obračunato 1.405,15 eura.

Miodrag Laković primio je 1.132,50 eura, Albin Ćeman 489,91 euro, Branislav Nenezić 424,38 eura, Uglješa Urošević 407,80 eura, Vladimir Bakrač 195,01 euro, Nermin Abdić 166,06 eura, dok je Danilo Jokić ostvario 124,08 eura.

Kod Uroševića je, pored iznosa od 407,80 eura, evidentirana i varijabila od 354,20 eura, pa je njegova ukupna neto zarada iznosila 762 eura. U napomeni je navedeno da obavlja funkciju predsjednika odbora.

Podaci obuhvataju i troje bivših poslanika koji ostvaruju pravo na naknadu po prestanku funkcije.

Najveći iznos u ovoj kategoriji imao je Miloš Konatar – 2.450,21 euro. Admiru Adroviću isplaćeno je 1.820,40 eura, dok je Nađa Laković za period od 1. do 11. oktobra primila 645,42 eura.

Objavljene su i zarade generalnog sekretara, njegovog zamjenika, pomoćnika, kao i savjetnika predsjednika i potpredsjednika Skupštine.

Generalni sekretar Skupštine Boban Stanišić za oktobar je primio 1.662,09 eura, dok je zamjenik generalnog sekretara Vladimir Bulatović imao ukupnu neto zaradu od 2.237,45 eura, uključujući varijabilu od 607,20 eura.

Među pomoćnicima generalnog sekretara, Martin Popović primio je 1.657,67 eura, Eliza Šećerović 1.709,84 eura, a Jelena Radonjić 2.205,40 eura. Radonjić je imala i najveći varijabilni dodatak u ovoj grupi – 809,60 eura.

Osam savjetnika predsjednika Skupštine Andrije Mandića imalo je sljedeća primanja: Gordana Đuračić – 1.575,94 eura, Danijela Đurović – 1.744,91 euro, Ivana Jovanović – 1.692,26 eura, Mirko Miličić šef kabineta – 2.084,32 eura, Želidrag Nikčević – 1.595,08 eura, Nina Ofner Bokan – 1.761,58 eura, Žana Praščević Milačić – 1.711,39 eura i Biljana Vučurović – 1.997,51 euro.

Najveću zaradu u ovoj grupi imao je šef kabineta Mirko Miličić, čija je osnovna neto zarada iznosila 1.477,12 eura, uz varijabilu od 607,20 eura, piše CdM.

Savjetnici potpredsjednice Skupštine Anđele Vojinović, Katarina Konatar i Rade Mandić, primili su po 1.218,45 eura.

Kada je riječ o kabinetu bivše potpredsjednice Skupštine Zdenke Popović, Vladimir Bošković, koji ostvaruje pravo na naknadu po prestanku funkcije, primio je 1.452,15 eura.

Savjetnik potpredsjednika Borisa Pejovića, Stevan Kandić, imao je zaradu od 1.273,22 eura.

U kabinetu potpredsjednika Mirsada Nurkovića, Zijad Halilović primio je 1.244,53 eura, a Haris Ramović 1.531,44 eura.

Savjetnici potpredsjednika Nikolle Camaja, Marjan Ljuljđuraj i Kristina Vulaj, imali su ukupne neto zarade od 1.446,93, odnosno 1.441,72 eura. Oboje su imali i varijabilni dio od 202,40 eura.