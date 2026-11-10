Američki predsjednik nije želio da odgovori na pitanje o tome zašto ruskom lideru toleriše ignorisanje ultimatuma, već se obrušio na novinara i njegovu televiziju.

Izvor: X/Aaron Rupar

Američki predsjednik Donald Tramp izvrijeđao je novinara televizijske mreže MS NOW tokom konferencije za medije u Bijeloj kući, nazvavši ga "glupanom" i optuživši ga da radi za "lažnu televiziju", nakon što mu je postavio pitanje o popuštanju ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Novinar je podsjetio Trampa da je tokom prethodna 22 mjeseca ruskom predsjedniku postavljao niz rokova za prekid vatre i direktan susret sa Volodimirom Zelenskim, koje je Moskva redom ignorisala. Upitao ga je u kom trenutku će prestati takvo povlađivanje Kremlju.

Vidno iznerviran, Tramp je izbjegao odgovor i uzvratio pitanjem da li Putin vodi rat protiv SAD. Potom se obrušio na gledanost televizije za koju novinar radi, prekinuo ga i dao riječ drugoj novinarki, uz uvredu: "Kakav si ti glupan."

Q: Putin has repeatedly ignored your demands, yet you--TRUMP: Well, has he been fighting us in the war?Q: At what point does appeasement--TRUMP: Who are you with?Q: MS NOWTRUMP: MS NOW is a fake deal. You're a fake network. What a joke you are. https://t.co/H3SrNu05OM — Aaron Rupar (@atrupar)November 9, 2026

Rusi pomagali Iranu da gađa američke vojnike

Trampovo pitanje "Da li se on bori protiv nas u ratu?" odnosilo se na sukob sa Iranom, ali tvrdnja da Moskva ne djeluje protiv američkih snaga u direktnoj je suprotnosti sa izvještajima o dešavanjima na terenu.

Prema izvještajima američkih medija, uključujući CNN i Asošijeted pres, ruski vojni sateliti redovno su dostavljali Teheranu obavještajne podatke o tačnim lokacijama i kretanju američkih snaga, ratnih brodova i aviona.

Ti ruski podaci omogućili su iranskim snagama da izvedu niz preciznih raketnih napada na američke baze na Bliskom istoku, u kojima je poginulo više američkih vojnika, dok su desetine ranjene.

Pitanje o popuštanju Putinu pogađa u samu srž Trampove spoljne politike, koja se poslednjih mjeseci svodila na prebacivanje cjelokupnog pritiska na Kijev.

Dok je ruski predsjednik ignorisao Trampove ultimatume i pojačavao napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, Bijela kuća je uporno uslovljavala Ukrajinu vojnom i finansijskom pomoći, gurajući Zelenskog ka teritorijalnim ustupcima i zamrzavanju fronta pod ruskim uslovima.

Istovremeno, prema navodima iz teksta, Vašington nije povukao nijedan konkretan potez odmazde protiv Moskve zbog nepoštovanja dogovora.

Propali dogovor o dizelu i krah strategije

Dodatni udarac takvoj strategiji zadala je i nedavna propast dogovora Trampa i Putina o uvozu ruskog dizela, kojim je Trampova administracija pokušala da snizi cijene goriva na američkim pumpama uoči izbora.

Čitav aranžman, zamišljen kao uvod u šire ublažavanje sankcija Moskvi u zamjenu za prividno primirje na istoku Evrope, propao je ubrzo nakon teškog poraza republikanaca na izborima za Kongres. Vašington je tako ostao bez najavljenog energetskog rasterećenja.

Žestok ispad pred kamerama samo je dodatno ogolio Trampovu nervozu nakon gubitka većine u Kongresu i neuspjeha njegovih spoljnopolitičkih kalkulacija.