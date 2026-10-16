Podgorička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv Z.J. (71) i J.M. (70) osnivača i izvršnih direktora u privrednom društvu „T. C.“ d.o.o. Podgorica, zbog sumnje na utaju poreza u iznosu od preko 188.000 eura, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

“Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u saradnji sa službenicima Sektora za finansijsko-obavještajne poslove, a po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, podnijeli su danas krivičnu prijavu protiv Z. J. (71) i J. M. (70), odgovornih osoba u privrednom društvu „T. C.“ d.o.o. Podgorica, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa”, navodi se u saopštenju.

Sumnja se da su Z.J, u svojstvu osnivača i izvršnog direktora, tokom 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. i 2025. godine, a J. M, u svojstvu osnivača i izvršnog direktora, tokom 2025. godine, neobračunavanjem poreza na lična primanja utajili porez u iznosu od 116.219,82 eura, kao i da su po osnovu poreza na dobit firmi utajili porez u iznosu od 71.935,42 eura.

Na taj način, kako se sumnja, za sebe i prijavljenu firmu ostvarili su protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 188.155,24 eura, na direktnu štetu budžeta Crne Gore.

“Službenici Uprave policije svakodnevno, u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvom i drugim institucijama, sprovode aktivnosti usmjerene na otkrivanje, suzbijanje i procesuiranje krivičnih djela iz oblasti ekonomskog kriminala, posebno onih kojima se nanosi šteta budžetu Crne Gore”, zaključili su.