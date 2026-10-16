Osumnjičeni muškarac je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Policij je saopštila da je u Podgorici uhaapsila muškarca starog 40 godina, zbog sumnje da je, na štetu maloljetnice stare 17 godina, izvršio krivično djelo proganjanje.

“Sumnja se da je ovaj muškarac, protivno volji maloljetnice, u dužem periodu uspostavljao i pokušavao da održi neželjeni kontakt sa njom putem društvene mreže, kao i da je svojim postupanjem kod nje izazivao osjećaj uznemirenosti”, navodi policija.

Policijski službenici su odmah postupili po prijavi i preduzeli sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja događaja, prikupili potrebna obavještenja i o događaju obavijestili nadležnog državnog tužioca.

Nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama ovog muškarca stiču bitni elementi krivičnog djela proganjanje, te naložio da se uhapsi.

Osumnjičeni muškarac je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo.