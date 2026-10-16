Rasvijetljena je krađa koja se dogodila u septembru ove godine u Bijelom Polju.

Izvor: Uprava policije

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje rasvijetlili su krivično djelo teška krađa, počinjeno u septembru ove godine, i po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podnijeli krivičnu prijavu ovom tužilaštvu protiv četiri lica iz Bijelog Polja, od kojih su tri operativno interesantna lica, dok je jedno maloljetno.

"Krivična prijava podnijeta je protiv R.T (22), zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa, protiv maloljetnika starog 15 godina, zbog sumnje da je u izvršenju djela učestvovao kao saizvršilac, protiv M.G (57), zbog sumnje da je počinio isto krivično djelo putem pomaganja, kao i protiv Đ.Đ (26), zbog sumnje da je podstrekavala na izvršenje ovog krivičnog djela", prenose iz Uprave policije.

Kako su kazali u saopštenju sumnja se da su operativno interesantna lica R.T, M.G. i Đ.Đ, kao i maloljetno lice,18. septembra 2026. godine, oko 01.00 čas iza ponoći, obili rezervoar za gorivo na teretnom motornom vozilu u vlasništvu fizičkog lica iz Bijelog Polja, koje se nalazilo na parking prostoru u naselju Nedakusi, u opštini Bijelo Polje, i tom prilikom otuđili 150 litara dizel goriva.

Policijski službenici su, radeći na rasvjetljavanju događaja, identifikovali osumnjičena lica i, po nalogu državnog tužioca, protiv njih podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da su izvršili navedena krivična djela. Krivična prijava protiv četiri osumnjičena lica je Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podnijeta juče.