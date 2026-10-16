Podnijeta je krivična prijava protiv tri maloljetna lica zbog sumnje da su se nasilnički ponašala prema oštećenom maloljetnom licu.

Izvor: Uprava policije

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane su, postupajući po prijavi događaja, u kratkom roku identifikovali tri maloljetna lica za koja se sumnja da su se nasilnički ponašala prema oštećenom maloljetnom licu. Protiv njih je, shodno nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje.

"Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Berane je, naime, 13.10.2026. godine, prijavljeno da je oštećeni maloljetnik star 17 godina fizički napadnut od strane tri lica. Policijski službenici su odmah postupili po prijavi i preduzeli mjere i radnje koje su dovede do identifikovanja tri osumnjičena lica, stara 15, 16 i 17 godina", saopšteno iz Uprave policije.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama.

"Sumnja se da su ova tri maloljetna lica, 13.10.2026. godine, fizički napala oštećenog maloljetnika u krugu jedne srednje škole, te da su mu, nakon kraće rasprave, zadala više udaraca u predjelu glave i tijela. Nadležni državni tužilac se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama ova tri lica stiču bitni elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje, te naložio da se protiv ovih lica podnese krivična prijava, zbog sumnje da su izvršila navedeno krivično djelo", navodi se u saopštenju.

Krivična prijava protiv osumnjičenih maloljetnika podnijeta je juče.