Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv okrivljenih Duška Roganovića, Radovana Mujovića i Igora Bošnjaka, koji su optuženi za ubistvo Predraga Peda Pejovića u maju 2018. u Nikšiću.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Protiv okrivljenog Roganovića optužnica je podignuta i za krivično djelo teško ubistvo putem podstrekavanja, a protiv okrivljenih Mujovića i Bošnjaka i za krivična djela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, pišu Vijesti.

"Predmet optužnice je djelovanje kriminalne organizacije koju je, tokom 2018. godine, organizovao okrivljeni D.R., čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druga za sada nepoznata lica, sa ciljem vršenja krivičnih djela ubistvo i teško ubistvo", navodi SDT.

Oni su saopštili da je organizator kod ostalih okrivljenih i drugih nepoznatih pripadnika kriminalne organizacije stvorio odluku o lišenju života Pejovića radi sticanja nezakonite moći.

"Što je izvršeno 2. maja 2018. godine, u Nikšiću, na podmukao način – upotrebom eksplozivne naprave velike razorne moći, aktivirane sa daljine, stvaljene ispod poda putničog vozila oštećenog, uz dovođenje eksplozijom u opasnost života još jednog lica koje je bilo u vozilu, a zadobilo je teške tjelesne povrede", piše u saopštenju Specijalnog državnog tužilaštva.