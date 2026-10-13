Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ rasvijetlili dva događaja koja su se desila u Rožajama i Bijelom Polju.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Službenici policije su u Rožajama i Bijelom Polju uhapsili pet osoba, od kojih su tri operativno interesantne, zbog nasilničkog ponašanja i nanošenja teških tjelesnih povreda dvojici muškaraca.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ rasvijetlili dva događaja koja su se desila u Rožajama i Bijelom Polju.

Kako se navodi, službenici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje uhapsili su tri operativno interesantne osobe – R. F., J. F. i H. M., kao i P. M., koji su učestvovali u tuči 5. oktobra.

“J. F. i H. M. upućena su u zdravstvenu ustanovu radi pružanja ljekarske pomoći zbog povreda koje su zadobili u tuči, gdje je ustanovljeno da je J. F. u zadobio rupture bubne opne“,kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama ocijenio da se u radnjama sve četiri osobe stiču elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje, dok se H. M. sumnjiči i za krivično djelo teška tjelesna povreda.

„Nadležni državni tužilac je naložio da se liše slobode i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je, zbog drugog događaja, koji se desio u Bijelom Polju, uhapšen D. D. (22), osumnjičen za nanošenje teških tjelesnih povreda četrdesetdvogodišnjem muškarcu.

Kako se sumnja, D. D. je u blizini jednog ugostiteljskog objekta šakom udario četrdesetdvogodišnjeg muškarca u predjelu glave, od čega je zadobio prelom vilične kosti.

„O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji se izjasnio da se u radnjama D.D. stiču bitni elementi krivičnog djela teška tjelesna povreda i naložio da se liši slobode“, rekli su iz policije.