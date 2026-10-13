Granična policija prilikom kontrole na aerodromu Tivat utvrdila da se S. R. (23) iz Avganistana potražuje na međunarodnom nivou, na osnovu potjernice koju je raspisao NCB Interpol Štokholm, radi izdržavanja kazne zatvora zbog krivičnog djela silovanje

Službenici Regionalnog centra granične policije „Jug“ kontrolisali su na graničnom prelazu Aerodrom Tivat S. R. (23), državljanina Avganistana, saopštili su iz policije.

Nakon izvršene granične kontrole i provjera putem NCB Interpola Podgorica, utvrđeno je da se ovo lice potražuje na međunarodnom nivou, na osnovu potjernice koju je raspisao NCB Interpol Štokholm, radi izdržavanja kazne zatvora zbog krivičnog djela silovanje.

"Avganistanski državljanin se potražuje shodno evropskom nalogu za hapšenje koji je izdalo tužilaštvo Švedske 6. oktobra 2026. godine, radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od tri godine i tri mjeseca zbog krivičnog djela silovanje, propisanog Krivičnim zakonikom Švedske.

U toku je komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Štokholm radi sprovođenja postupka ekstradicije ovog lica nadležnim organima Švedske", saopštili su iz UP.