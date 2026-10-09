Oslobađajuću prvostepenu presudu u ponovljenom krivičnom postupku danas je u Višem sudu u Podgorici izrekao sudija Dragan Babović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Okrivljeni Bišo Lekić i Nikola Raičević oslobođeni su optužbi za prodaju droge, odnosno za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, prenose Vijesti.

Oslobađajuću prvostepenu presudu u ponovljenom krivičnom postupku danas je u Višem sudu u Podgorici izrekao sudija Dragan Babović.

U obrazloženju presude navedeno je da izvedeni dokazi nijesu potvrdili navode optužnice, zbog čega sud nije utvrdio da su okrivljeni počinili krivično djelo koje im je stavljeno na teret.

Nakon izricanja presude, sudija je donio rješenje o ukidanju pritvora Bišu Lekiću, koji se iza rešetaka nalazio od 26. avgusta 2024. godine.

Advokatica Mirjana Camović potvrdila je za „Vijesti“ da je Lekić danas oslobođen optužbe.

„Nakon što je Apelacioni sud ukinuo raniju presudu Višeg suda u Podgorici kojom mu je bila izrečena kazna od šest godina zatvora, danas je Lekić u ovom u ponovljenom postupku oslobođen. Ovaj ishod potvrđuje da njegova krivica nije dokazana i da je pretpostavka nevinosti morala biti poštovana od početka postupka. Odbrana je ukazivala od prvog dana kada je lišen slobode. Nažalost više od dvije godine je nevin proveo u pritvoru“, kazala je Camović.

U julu ove godine Apelacioni sud Crne Gore usvojio je žalbe branilaca Lekića i Raičevića, ukinuo prethodnu prvostepenu presudu i predmet vratio Višem sudu u Podgorici na ponovno suđenje.

Prethodnom presudom Lekić je bio osuđen na šest godina i jedan mjesec zatvora, dok je Raičeviću bila izrečena kazna od dvije godine zatvora.