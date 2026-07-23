Nakon sprovedenih službenih mjera i radnji, Ž.Ž. je sproveden u UIKS Spuž, gdje će izdržavati kaznu zatvora.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ – Odjeljenja bezbjednosti Nikšić locirali su i uhapsili Ž.Ž. (44) iz Nikšića, za kojim se tragalo na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, pripadnici Stanice kriminalističke policije OB Nikšić raspolagali su operativnim informacijama o mjestu na kojem se Ž.Ž. nalazio, nakon čega su sproveli operativnu akciju zasjede i uspješno ga pronašli.

„On je lišen slobode jer se potraživao po naredbi Osnovnog suda u Nikšiću radi upućivanja na izdržavanje izrečene kazne zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci“, saopštili su iz Uprave policije.

Nakon sprovedenih službenih mjera i radnji, Ž.Ž. je sproveden u UIKS Spuž, gdje će izdržavati kaznu zatvora.