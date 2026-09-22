Janik Siner i Rodžer Federer očigledno nisu u baš najboljim odnosima što govore i pojedini detalji koji se vide i u javnosti.

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Janik Siner bi uskoro trebalo da se vrati na teren i da odbije nalet Saše Zvereva koji ima priliku da mu preotme prvo mjesto na ATP listi. Za nekoliko dana će se održati Lejver kup, takmičenje koje je osnovao Rodžer Federer i koje za cilj ima da okupi tenisere na jednom mjestu, uostalom baš tu je Švajcarac završio svoju karijeru. Ali, postoji jedna stvar koja povezuje njih dvojicu.

O čemu se tačno radi? O tome da Siner nikada nije igrao na Lejver kupu. Takmičenje je osnovano 2017. godine i od tada su mnoga imena prošla kroz to takmičenje, ali Italijan nije nikada učestvovao. Primera radi Karlos Alkaraz je igrao dva puta, Novak Đoković takođe dva puta, Rafa Nadal četiri, dok Siner nijednom nije bio dio ekipe.

Vidi opis Zašto Janik Siner ne podnosi Rodžera Federera? Isplivali detalji, namjerno bježi od njega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Gary Hershorn/AELTC/POOL / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Florian EISELE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: JUERG MUELLER / - / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Odnosi između njih dvojice nisu dobri. Možda je prejako reći da se mrze, ali je očigledno da se ne vole, tačnije da ne postoji više od međusobnog poštovanja. Iz Rodžerovog tima su više puta potvrdili da su zvali Sinera, da su mu nudili da bude učesnik i da ih je svaki put odbio.

Janika su više puta pitali za to, zbog čega ne igra na Lejver kupu i davao je diplomatske odgovore i tvrdio "da voli da igra na zvaničnim turnirima i da želi da se odmori". Mada to toliko "ne pije vodu", zato što igra na nekim drugim egzibicijama, poput one u Saudijskoj Arabiji... Doduše, za to dobija mnogo veći novac.

Siner ne prati Federera

Svi veliki sportisti posebno vode računa o svojim profilima na društvenim mrežama. Siner tako ima 5,7 miliona pratilaca na Instagramu. Prati samo 168 osoba i među njima nije Federer. Prati Đokovića, Alkaraza, Nadala i mnoge druge tenisere.

Sa druge strane Rodžer ima 13,3 miliona pratilaca, od toga prati 125 profila. I slična je priča kao sa Janikom, prati Novaka, Alkaraza, Rafu, ali ne prati Sinera. Šta se tačno dešava između njih dvojice? Možda se uskoro sazna...