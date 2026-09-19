Veliki stub crnog dima podigao se u blizini glavnog aerodroma u Rijadu nakon što su gradom odjeknule eksplozije, dok su stanovnici saudijske prijestonice tokom noći dobili upozorenje na mogući napad iz vazduha.

Izvor: DawnNews English Youtube printscreen

Na snimcima i fotografijama agencije Rojters vidi se gust crni dim u blizini Međunarodnog aerodroma "Kralj Halid", dok se u prvom planu vide aerodromski auto-put, glavna zgrada terminala i okolni objekti.

U jednom trenutku primijećen je i plamen koji se uzdizao iza objekata nalik rezervoarima za gorivo.

Stanovnicima stiglo upozorenje na telefone

Saudijska civilna zaštita tokom noći je građanima putem mobilnih telefona poslala upozorenje na moguću opasnost od napada iz vazduha u Rijadu i gradu Al Hardžu, istočno od prijestonice.

Novinar Rojtersa koji se nalazio u rijadskom naselju Olaja čuo je nekoliko snažnih detonacija pre nego što je u subotu ujutru saopšteno da je opasnost prošla.

Iz kancelarije saudijske vlade zasad nije stigao odgovor na pitanja o poreklu požara, dimu i upozorenjima koja su poslata stanovnicima. Nije zvanično potvrđeno ni da je područje aerodroma bilo pogođeno u napadu.

Prvo upozorenje od eskalacije sa Hutima

U Rijadu su tokom godine već izdavana slična upozorenja, ali je ovo prvo od izbijanja nove eskalacije sukoba sa jemenskim Hutima u julu.

Huti, koji kontrolišu najnaseljenije djelove Jemena i veći dio sjevera zemlje, od jula izvode napade na Saudijsku Arabiju. Napadi su počeli nakon što je ta grupa proglasila pomorsku blokadu Rijada, a na meti su se našli saudijski brodovi u Crvenom moru.

Na meti gradovi i energetska postrojenja

Napadi Huta bili su usmjereni i na saudijske gradove, energetsku infrastrukturu i pomorski saobraćaj, što je dodatno ugrozilo globalno snabdevanje naftom.

Istovremeno je dovedena u pitanje bezbjednost glavne alternativne rute za izvoz energenata iz Persijskog zaliva preko Crvenog mora, dok je saobraćaj kroz Ormuski moreuz blokiran.

Vojni portparol Huta Jahja Sari izjavio je u petak da je grupa u jemenskoj prijestonici Sani sprečila neodređene "zločinačke pokušaje", za koje je optužio Saudijsku Arabiju, obećavajući odgovor.

Huti, koje podržava Iran, tvrde da je saudijsko ratno vazduhoplovstvo poslednjih dana izvelo stotine vazdušnih napada na njihove položaje.

Oglasio se Savjet bezbjednosti UN

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija u petak je "najoštrije osudio nastavak napada Huta na Kraljevinu Saudijsku Arabiju, uključujući napade na civilnu i energetsku infrastrukturu, u kojima su povređeni civili, među njima žene i djeca".