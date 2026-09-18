Patrik Muratoglu smatra da Sabalenka neće osvojiti više nijedan grend slem ako ne poradi na kontroli emocija.

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Beloruska teniserka Arina Sabalenka poražena je u finalu US Opena od Kazahstanke Elene Ribakine, a usput je ostala i bez prvog mjesta na WTA listi. U protekle dvije sezone je dominirala u ženskom tenisu, ali je njen rezultatski i mentalni pad iskoristila najveća rivalka.

Sabalenka nije podigla trofej još od marta u Majamiju i bilo je evidentno da bori sa velikim pritiskom očekivanja. Sve je kulminiralo u Njujorku gdje je pokazala svu frustaciju. Ona je čak kažnjena novčanom kaznom zbog ponašanja nakon finala, a utisak je da prolazi kroz najveću krizu otkako je uzela reket u ruke.

Kritike na njen račun zbog nedoličnog ponašanja jedne šampionke samo pristižu, a francuski stručnjak Patrik Muratoglu kaže da Arina mora da poradi na kontroli bijesa...

Izvor: (AP Photo/Yuki Iwamura)

"Ono što smo vidjeli u Njujorku dogodilo se previše puta u poslednje dvije godine. Izgubi finale. Baci reket prije nego što se rukuje sa protivnicom. Ode do stolice i slomi reket dok Elena slavi. Onda kamera dođe do nje, a ona joj kaže da ode ili psuje... Razumijem njeno razočaranje. Izgubiti finale Grend slema je srceparajuće, posebno kada osjećate da imate tenis kojim možete da pobijedite. Razumijem da želi prostor. Te emocije su ljudske i ne krivim je što ih osjeća ili što tako reaguje. Ona zna da ne bi trebalo tako da reaguje. Pametna je. Jednostavno ne može da se izbori sa tim. Kada stvari prestanu da idu u njenom pravcu, emocije postanu prejake, ona postaje veoma negativna prema sebi i povlači sebe nadolje. Što više vremena prolazi, njen nivo igre sve više pada, jer sama sebe uništava",rekao je Muratoglu i zaključio:

"Za mene je upravljanje emocijama jedini razlog zbog kojeg trenutno Arina ne osvaja grend slemove. Tužno je gledati kako se istorija ponavlja. Ako to riješi, od teniserke koja je broj dva i ne osvaja velike turnire može da postane neko ko će ih osvojiti još mnogo i vratiti se na prvo mjesto", naveo je Muratoglu.

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Arina Sabalenka je nekoliko puta govorila o savjetima koje joj daje najbolji teniser svih vremena. Posebno joj je pomogao nakon poraza na Vimbldonu i Rolan Grosu prošle godine.

"Mnogo toga mi je ispričao o samoj igri. Recimo, igrali smo egzibiciju, sjedjeli u pauzama i razgovarali. Rekla sam mu, slušaj, ti imaš najbolji ritern, na šta se fokusiraš dok čekaš servis? Objasnio mi je šta radi i od tada kada god se vidimo, pita me da li slušam njegov savjet."

Željela je da zna najveću tajnu srpskog asa koji važi za jednog od mentalno najjačih igrača u profesionalnom sportu.

"Takođe me je interesovalo kako se koncentriše u završnicama velikih turnira. Objasnio je da je za njega veoma važno da ode u prirodu, šeta i uzme kratku pauzu kako bi se resetovao."

Kako se nositi sa pritiskom u ključnim momentima? Vikanje je nekada pokušaj da se smanji tenzija.

"Objasnio je da mu to pomaže da izbaci emocije. I ja sam ponekad takva. Potrebno mi je da vičem kako bih smanjila tenziju i ponovo se fokusirala."