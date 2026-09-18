Bivšem rukometašu i jednom od najuspješnijih rukometnih trenera, Draganu Adžiću, dodijeljeno je najveće priznanje Crnogorske sportske akademije zbog više osvojenih svjetskih i evropskih medalja ostvarenih u ulozi selektora i trenera.

Izvor: sportmont

Na 24. međunarodnoj konferenciji u Budvi, Crnogorska sportska akademija dodijelila je GOLDEN PLAQUE – Montenegrin Sports Academy Awards Draganu Adžiću, selektoru ženske rukometne reprezentacije Slovenije, sa kojom se plasirao na prve istorijske Olimpijske igre, kao jedinu žensku reprezentaciju iz te sportske velesile.

Priznanje mu je danas u Podgorici uručio predsjednik Crnogorske sportske akademije, prof. dr Duško Bjelica, koji je istakao da mu je dodijeljeno za:

· izuzetne rezultate na međunarodnom nivou;

· promociju sporta;

· izvrsnost u sportskom radu i trenerskoj karijeri.

Rezultati pod njegovim vođstvom kao selektora ženske rukometne reprezentacije Crne Gore:

· srebrna medalja na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine;

· zlatna medalja na prvenstvu Evrope 2012. godine, održanom u Srbiji.

Rezultati pod njegovim vođstvom kao trenera Ženskog rukometnog kluba Budućnost iz Podgorice:

· osvajač Lige šampiona Evrope 2012. godine;

· osvajač Lige šampiona Evrope 2015. godine.

Dragan Adžić dobitnik je i nagrade koja se posebno cijeni – Handball Person of the Year for 2012. To je značajno za tu godinu jer je izbor obuhvatao trenere iz muškog i ženskog rukometa, predsjednike saveza i klubova, kao i elitne rukometaše i rukometašice.

Laskavo priznanje u izboru za najboljeg trenera na svijetu u ženskom rukometu dobio je 2014. i 2015. godine (World's Best Women's Coach).

Na prethodnoj konferenciji, održanoj u Cavtatu pored istorijskog Dubrovnika, isto priznanje – GOLDEN PLAQUE – dodijeljeno je Zlatku Daliću, selektoru fudbalske reprezentacije Hrvatske, a na tek održanoj konferenciji u Budvi i Dritonu Kuki, selektoru džudo reprezentacije Kosova, jednom od najuspješnijih džudo trenera na kugli zemaljskoj.

Nakon ove, u Podgorici će 2. novembra biti uručeno isto priznanje – GOLDEN PLAQUE – i vaterpolo stručnjaku Urošu Stevanoviću, koji je kao selektor vaterpolista Srbije osvojio brojne svjetske, olimpijske i evropske medalje.

„Nastavićemo da podržavamo najuspješnije stručnjake koji promovišu sport i vanserijska dostignuća u sportskom radu na međunarodnom planu. To smatramo kao sinergiju znanja, iskustva, ogromnog rada praćenih naučnim saznanjima sa jasnim ciljem na međunarodnom mostu izvrsnosti“, izjavio je predsjednik Crnogorske sportske akademije, prof. dr Duško Bjelica.

Dragan Adžić, zahvaljujući se na ovom izuzetno vrijednom priznanju, nije krio zadovoljstvo što je u društvu laureata koji su sportskim rezultatima pronosili slavu na planetarnom nivou.