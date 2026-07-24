Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, kako navode, osumnjičenom N.S. određeno je zadržavanje u trajanju do 72 časa, u skladu sa zakonom.

Izvor: MONDO

Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, službenici policije uhapsili su juče N.S, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu M.D. iz Cetinja, saopšteno je iz ODT-a Cetinje.

Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, kako navode, osumnjičenom N.S. određeno je zadržavanje u trajanju do 72 časa, u skladu sa zakonom.

Rješenjem nadležnog suda, žalba branioca protiv zadržavanja, odbijena je kao neosnovana.