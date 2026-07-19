Više državno tužilaštvo u Podgorici saopštilo da je osumnjičeni saslušan, a istraga o slučaju je u toku.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Stranom državljaninu D. L. određeno je zadržavanje do 72 sata zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba sa djetetom mlađim od 14 godina.

To je saopštilo Više državno tužilaštvo u Podgorici, navodeći da je D. L. saslušan u svojstvu osumnjičenog, pišu Vijesti.

„U daljem toku postupka, ovo tužilaštvo će preduzeti sve mjere i radnje propisane zakonom u cilju rasvjetljavanja konkretnog događaja“, navodi se u saopštenju VDT-a.

Iz tužilaštva nijesu saopšteni dodatni detalji o slučaju, a istraga je u toku.