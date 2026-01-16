Na teret mu se stavlja krivično djelo teško ubistvo, kao i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopštilo je to tužilaštvo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričko Više državno tužilaštvo je, nakon sprovedene istrage, podiglo optužnicu protiv Arjana Rečkovića, zbog ubistva Igora Nedovića 16. jula prošle godine u Podgorici.

Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.

"Optužnicom se okrivljenom A. R. stavlja na teret da je dana 16. jula 2025. godine, u Podgorici lišio života lice I. N. i doveo u opasnost život lica E. S., na način što je kada je oštećeni I. N. izašao iz dvorišta svoje kuće i dok se nalazio u društvu sa licem E. S., u pravcu oštećenih ispalio više projektila, od kojih projektila je oštećeni I. N. zadobio tjelesne povrede usljed kojih je kod istog nastupila smrt", piše u saopštenju.