Kako navodi tužilaštvo, okrivljeni se nije kretao desnom kolovoznom trakom u smjeru svog kretanja, već je prešao u traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera, gdje je udario u motocikl marke Yamaha kojim je upravljao I.R.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Više državno tužilaštvo u Podgorici saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv A.C. zbog teškog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, nakon saobraćajne nesreće u naselju Kamenovo kod Budve u kojoj je poginuo motociklista I.R.

Prema navodima optužnice, A.C. se tereti da je 20. maja 2026. godine, u naselju Kamenovo, opština Budva, ugrozio bezbjednost saobraćaja i doveo u opasnost živote ljudi upravljajući automobilom marke VW Tiguan pod dejstvom psihoaktivnih supstanci – benzodiazepina, i to bez važeće vozačke dozvole.

Kako navodi tužilaštvo, okrivljeni se nije kretao desnom kolovoznom trakom u smjeru svog kretanja, već je prešao u traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera, gdje je udario u motocikl marke Yamaha kojim je upravljao I.R.

U sudaru je motociklista zadobio teške tjelesne povrede opasne po život, od kojih je preminuo na licu mjesta.

O podignutoj optužnici u narednom periodu odlučivaće Viši sud u Podgorici.