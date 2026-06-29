Kako se navodi Tužilački savjet je odlučio i da za državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju izabere Radomira Kljajevića, dosadašnjeg sudiju Višeg suda u Bijelom Polju.

Izvor: Tužilački savjet

Tužilački savjet je na 10. sjednici, koja održana danas donio odluku da za rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici izabe Duška Milanovića, dok je za rukovoditeljku Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju izabrana Radmila Gačević.

Kako se navodi Tužilački savjet je odlučio i da za državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju izabere Radomira Kljajevića, dosadašnjeg sudiju Višeg suda u Bijelom Polju.

Na istoj sjednici izabrano je i pet državnih tužilaca na stalnu funkciju u osnovnim državnim tužilaštvima. U Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici izabrani su Jovan Vukotić, Marko Mugoša, Sanja Ražnatović i Nađa Martinović, dok je u Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju izabran Danilo Mrdak.